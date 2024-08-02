Маринована морква: як приготувати яскраву та смачну страву
Маринована морква — дуже бюджетна страва, якщо готувати її в домашніх умовах. Іноді люди думають, що возитися з нею доведеться довго, тож краще купити щось подібне на ринку чи в супермаркеті.
Кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати смачний томатний соус до м'яса, поділилася рецептом маринованої моркви та розвіяла міф про складність її приготування.
— Така морква готується не на зиму, а на зараз, — каже Елла Іванова. — Все робиться швидко та просто. Скуштуйте, як смачно!
Смачна маринована морква
300 г моркви
Половинка перчика чилі
Імбир — до смаку
1−2 зубчики часнику
Зерна коріандру
Для маринаду
250 мл води
1 столова ложка солі
2 столові ложки цукру
100 г яблучного оцту
Часник, імбир, перець чилі та коріандр помістити на дно баночки. Потім наповнити її нарізаною кружальцями морквою. Що вони тонші, то краще й швидше промаринуються. Маринад із вищевказаних інгредієнтів доводимо до кипіння. Моркву можна заливати як маринадом, що остигнув, так і гарячим. У гарячому промаринується швидше — приблизно за добу. А в холодному — за 4−5 днів.
Смачного!
Раніше кулінарка Ірина Мельник поділилася рецептом овочевого салату на зиму, який сподобається кожній господині.
Фото з альбому Елли Іванової37
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