Маринована морква: як приготувати яскраву та смачну страву

Маринована морква — дуже бюджетна страва, якщо готувати її в домашніх умовах. Іноді люди думають, що возитися з нею доведеться довго, тож краще купити щось подібне на ринку чи в супермаркеті.

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Кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати смачний томатний соус до м'яса, поділилася рецептом маринованої моркви та розвіяла міф про складність її приготування.

— Така морква готується не на зиму, а на зараз, — каже Елла Іванова. — Все робиться швидко та просто. Скуштуйте, як смачно!

Смачна маринована морква 300 г моркви Половинка перчика чилі РЕКЛАМА Імбир — до смаку 1−2 зубчики часнику РЕКЛАМА Зерна коріандру Для маринаду РЕКЛАМА 250 мл води 1 столова ложка солі 2 столові ложки цукру 100 г яблучного оцту Часник, імбир, перець чилі та коріандр помістити на дно баночки. Потім наповнити її нарізаною кружальцями морквою. Що вони тонші, то краще й швидше промаринуються. Маринад із вищевказаних інгредієнтів доводимо до кипіння. Моркву можна заливати як маринадом, що остигнув, так і гарячим. У гарячому промаринується швидше — приблизно за добу. А в холодному — за 4−5 днів. Смачного!

Раніше кулінарка Ірина Мельник поділилася рецептом овочевого салату на зиму, який сподобається кожній господині.

Фото з альбому Елли Іванової

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