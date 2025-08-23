41.03 / 41.53 47.76 / 48.47
Книга рецептів

Готую твердий сир за 15 хвилин: тане в роті й лише два інгредієнти

15:01 23 серпня 2025
Рецепт домашнього твердого сиру. Фото Pixabay

Фудблогерка Alina FooDee, яка раніше ділилася рецептом приготування ідеального десерту для літа всього з двох інгредієнтів, розповіла, як в домашніх умовах приготувати твердий сир, для якого також знадобляться два базові інгредієнти.

За її словами, такий сир виходить із дірочками, а його приготування займає лише 15 хвилин. Про те, як його готувати, вона розповіла на свойому каналі в YouTube. Фудблогерка радить брати лише натуральні молочні продукти: домашній сир та молоко.

Інгредієнти:

  • Домашній сир — 400 г;
  • Молоко — 400 г;
  • Сіль — до смаку (авторка додала 0,5 ч.л.);
  • Сода — не більше половини чайної ложки;
  • Вершкове масло — 10−15 г (за бажання).

Приготування:

  • В каструлі розігрітии до гарячого стану — не до закипання — домашній сир та молоко. Має почати відокремлюватися світло-жовта сироватка.
  • Сир викласти друшляк, аби вся сироватка стікла. Додати до нього сіль та соду, перемішати.
  • Плавити сир на на водяній бані або маленькому вогні, постійно помішуючи. Процес плавлення відбувається дуже швидко та займає кілька хвилин.
  • В розплавлений сир додати за бажанням вершкове масло.
  • Змастити форму вершковим маслом, перекласти сир та добре утрамбувати, залишити до повного остигання.
  • Дістати сир із форми та смакувати.

Раніше блогерка поділилася рецептом смачної випічки — медового рулету з яблуками.

Фото Pixabay

