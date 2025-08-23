Готую твердий сир за 15 хвилин: тане в роті й лише два інгредієнти

Фудблогерка Alina FooDee, яка раніше ділилася рецептом приготування ідеального десерту для літа всього з двох інгредієнтів, розповіла, як в домашніх умовах приготувати твердий сир, для якого також знадобляться два базові інгредієнти.

ВІДЕО ДНЯ

За її словами, такий сир виходить із дірочками, а його приготування займає лише 15 хвилин. Про те, як його готувати, вона розповіла на свойому каналі в YouTube. Фудблогерка радить брати лише натуральні молочні продукти: домашній сир та молоко.

Інгредієнти: Домашній сир — 400 г;

Молоко — 400 г;

Сіль — до смаку (авторка додала 0,5 ч.л.);

Сода — не більше половини чайної ложки;

Вершкове масло — 10−15 г (за бажання). Приготування: РЕКЛАМА В каструлі розігрітии до гарячого стану — не до закипання — домашній сир та молоко. Має почати відокремлюватися світло-жовта сироватка.

Сир викласти друшляк, аби вся сироватка стікла. Додати до нього сіль та соду, перемішати.

Плавити сир на на водяній бані або маленькому вогні, постійно помішуючи. Процес плавлення відбувається дуже швидко та займає кілька хвилин.

В розплавлений сир додати за бажанням вершкове масло.

Змастити форму вершковим маслом, перекласти сир та добре утрамбувати, залишити до повного остигання.

Дістати сир із форми та смакувати.

Раніше блогерка поділилася рецептом смачної випічки — медового рулету з яблуками.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

104

Читайте нас у Facebook