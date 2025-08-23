- 17:39 Кому врахують роки навчання у вузі для пенсії: що варто знати
Книга рецептів
15:01 — 23 серпня 2025
Готую твердий сир за 15 хвилин: тане в роті й лише два інгредієнти
Фудблогерка Alina FooDee, яка раніше ділилася рецептом приготування ідеального десерту для літа всього з двох інгредієнтів, розповіла, як в домашніх умовах приготувати твердий сир, для якого також знадобляться два базові інгредієнти.
За її словами, такий сир виходить із дірочками, а його приготування займає лише 15 хвилин. Про те, як його готувати, вона розповіла на свойому каналі в YouTube. Фудблогерка радить брати лише натуральні молочні продукти: домашній сир та молоко.
Інгредієнти:
- Домашній сир — 400 г;
- Молоко — 400 г;
- Сіль — до смаку (авторка додала 0,5 ч.л.);
- Сода — не більше половини чайної ложки;
- Вершкове масло — 10−15 г (за бажання).
Приготування:
- В каструлі розігрітии до гарячого стану — не до закипання — домашній сир та молоко. Має почати відокремлюватися світло-жовта сироватка.
- Сир викласти друшляк, аби вся сироватка стікла. Додати до нього сіль та соду, перемішати.
- Плавити сир на на водяній бані або маленькому вогні, постійно помішуючи. Процес плавлення відбувається дуже швидко та займає кілька хвилин.
- В розплавлений сир додати за бажанням вершкове масло.
- Змастити форму вершковим маслом, перекласти сир та добре утрамбувати, залишити до повного остигання.
- Дістати сир із форми та смакувати.
Раніше блогерка поділилася рецептом смачної випічки — медового рулету з яблуками.
