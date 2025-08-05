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Яблучний шедевр за 15 хвилин: відома блогерка поділилася рецептом смачної випічки
Легкі літні пироги дуже подобаються багатьом шанувальникам випічки. Нині саме час готувати рулети, мафіни, галети, пироги з різними начинками.
Відома блогерка Alina FooDee запропонувала рецепт смачного медового рулету з яблуками.
«Дуже рекомендую приготувати — у ньому ідеально все: смак, аромат, текстура та поєднання інгредієнтів. Цей яблучно-медовий рулет готується швидко і просто, можна обійтися без міксера» , — наголосила Аліна.
Інгредієнти:
Мед — 80 г
Цукор — 80 г
Вершкове масло — 100 г
Яйця — 3 яйця
Сода — 0,5 ч.л.
Сіль — щіпка
Борошно — 200 г
Яблука — 3−4 шт.
Цукор — 1−2 ст.л.
Ягоди — 50 г
Приготування:
Яблука очистити від шкірки і натерти їх на грубій тертці.
До яблук додати цукор та перемішати.
Терті яблука викласти на лист, покритий пергаментом.
Для тіста яйця змішати з цукром та сіллю. Додати розтоплене вершкове масло.
У каструльку помістити мед й додати соду, перемішати. Нагрівати до отримання гарного бурштинового відтінку.
Мед повинен кілька хвилин остигати. Потім додати його до яєчно-масляної суміші. Перемішати.
Додати борошно й перемішати.
Готове тісто залити на яблука.
Випікати за температури 180 градусів 18−20 хвилин.
Готовий корж накрити листом пергаменту та акуратно перевернути.
Пергамент зняти та згорнути корж у рулет.
Ми також розповідали, як приготувати ватрушки з яблуками за рецептом дієтологині Катерини Черкаської.196
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