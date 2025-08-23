Окупанти атакують мирних: дрон убив чоловіка на Дніпропетровщині й поранив дитину на Херсонщині

Російські терористи, які нещодавно атакували дроном автобус з цивільними пасажирами на Сумщині, вбив трьох людей, знов завдали удару по пасажирському транспорту. Цього разу на Дніпропетровщині.

Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, ворог влучив дроном в мікроавтобус, що рухався трасою на Синельниківщині.

Загинув 59-річний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали", — зазначив він та уточнив інформацію про ранковий удар КАБами по Маломихайлівській громаді. Під час аткки постраждали двоє людей, в том числі й 10-річна дитина.

В обласній прокуратурі уточнили, що під час удару керованими авіабомбами та дронами по Маломихайлівській та Покровській громадах Синельниківського району загалом поранення отримали дев'ять людей.

А на Херсонщені росіяни атакували з дрона дитину у Новорайську. За даними, керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 15-річний хлопець дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення стегна.

Наразі хлопець перебуває у лікарні, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Раніше на Херсонщині під ударом дрона опинився маршрутний автобус. Тоді загинули двоє пасажирів, щонайменше шестеро людей були поранені. А під час спроб дістати з транспортного засобу тіла загиблих ворог завдав повторного удару по автобусу FPV-дроном — троє працівників поліції отримали контузії.

Фото прокуратури Дніпропетровщини

