У Румунії назвали гарантії безпеки, які можуть надати Україні
В ЄС та США розуміють, що війна в Україні закінчиться лише за умови надійних гарантій безпеки. Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан заявив, що надання військових баз союзникам по НАТО може бути внеском його країни у забезпечення підтримки тривалого миру в Україні, пише видання Caleaeuropeana.ro. На запитання, яка позиція уряду щодо того факту, що європейські лідери просять Сполучені Штати надіслати винищувачі F-35 до Румунії в рамках гарантій безпеки, запропонованих Києву, він нагадав про позицію країни щодо відряджання миротворчих військ на територію України.
«У всі ці місяці, коли в якийсь момент порушувалося питання підтримки гарантій безпеки для досягнення тривалого миру в Україні, Румунія якомога чіткіше казала щонайменше дві речі. Ми не будемо надсилати війська, ми не будемо займатися будь-яким можливим наданням військ на територію України. Це був максимально чіткий пункт, — заявив прем’єр-міністр. — А другий пункт у переговорах з нашими союзниками полягав у тому, що, враховуючи членство Румунії в НАТО, наші військові бази, можуть використовуватися військами НАТО, військами Сполучених Штатів Америки та іншими союзниками».
Навіть сьогодні, додав чиновник, один з румунських аеропортів проводить повітряне патрулювання для моніторингу ситуації в Чорному морі.
«І це може бути внеском Румунії в забезпечення підтримки міцного миру в Україні. Надання наших військових баз союзникам по НАТО», — продовжив Боложан.
Додамо, що нещодавно британське видання The Times повідомило, що європейські країни тиснуть на президента США Дональда Трампа, щоб той розгорнув у Румунії найсучасніші винищувачі F-35 в рамках пакету гарантій безпеки, запропонованого Україні. Тоді лідер Білого дому виключив можливість наземного військового забезпечення, але заявив, що повітряна підтримка залишається варіантом.
Нагадаємо, що запропоновані європейськими лідерами гарантії безпеки, «як у НАТО», не передбачають надання Україні обов’язкової військової допомоги. Тож експерти не виключають, що тут може вийти та ж історія, що й з Будапештським меморандумом.63
