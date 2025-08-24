- 21:03 Запах затхлості з шафи: є перевірені рецепти його позбутись
Літо на тарілці: ідеальний десерт — персиковий тарт із морозивом
Зараз в розпалі сезон соковитих, ароматних, ідеальних для заморозки на зиму персиків. Як просто й ефективно використати цей сезонний фрукт без зайвого клопоту, але з максимальним результатом? Спробуйте приготувати ідеальний літній десерт — тарт «Татен» з персиками, рецептом якого в соцмережі поділилась авторка кулінарного блогу «Прості та вишукані рецепти» під ніком ptashka.oly. Десерт готується з доступних інгредієнтів, не потребує спеціального обладнання, а результат виглядає ефектно і смакує, як у ресторані.
Цей тарт — чудовий варіант для гостей, сімейної вечері або просто, щоб урізноманітнити літній раціон.
Інгредієнти:
- персики — 5 шт.
- вершкове масло — 70 г
- мед — 70 г
- вода — за потреби
- листкове дріжджове тісто
- морозиво для подачі
Приготування:
1. Персики розрізати навпіл, кісточки видалити. Викласти половинками вниз на сковорідку.
2. Додати масло та мед, зменшити вогонь і тушкувати 20−30 хв. Слідкуйте за рідиною: якщо соку з фруктів мало — долийте трохи води, щоб карамель не пригоріла.
3. З тіста вирізати коло по діаметру сковорідки, наколоти виделкою.
4. Накрити тістом персики, обережно розподілити по поверхні, зверху теж наколоти.
5. Перенести сковорідку (придатну для духовки) у духовку та випікати при 170 °C близько 20 хв.
6. Перевернути готовий пиріг на тарілку для подачі, подати з кулькою морозива.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як законсервувати на зиму персики половинками.
