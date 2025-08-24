41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
Книга рецептів

Літо на тарілці: ідеальний десерт — персиковий тарт із морозивом

20:05 24 серпня 2025
тарт «Татен» з персиками

Зараз в розпалі сезон соковитих, ароматних, ідеальних для заморозки на зиму персиків. Як просто й ефективно використати цей сезонний фрукт без зайвого клопоту, але з максимальним результатом? Спробуйте приготувати ідеальний літній десерт — тарт «Татен» з персиками, рецептом якого в соцмережі поділилась авторка кулінарного блогу «Прості та вишукані рецепти» під ніком ptashka.oly. Десерт готується з доступних інгредієнтів, не потребує спеціального обладнання, а результат виглядає ефектно і смакує, як у ресторані.

Цей тарт — чудовий варіант для гостей, сімейної вечері або просто, щоб урізноманітнити літній раціон.

Інгредієнти:

  • персики — 5 шт.
  • вершкове масло — 70 г
  • мед — 70 г
  • вода — за потреби
  • листкове дріжджове тісто
  • морозиво для подачі

Приготування:

1. Персики розрізати навпіл, кісточки видалити. Викласти половинками вниз на сковорідку.

2. Додати масло та мед, зменшити вогонь і тушкувати 20−30 хв. Слідкуйте за рідиною: якщо соку з фруктів мало — долийте трохи води, щоб карамель не пригоріла.

3. З тіста вирізати коло по діаметру сковорідки, наколоти виделкою.

4. Накрити тістом персики, обережно розподілити по поверхні, зверху теж наколоти.

5. Перенести сковорідку (придатну для духовки) у духовку та випікати при 170 °C близько 20 хв.

6. Перевернути готовий пиріг на тарілку для подачі, подати з кулькою морозива.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як законсервувати на зиму персики половинками.

