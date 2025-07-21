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Як заморозити персики, щоб зберегти їхню соковитість та смак: ці секрети точно стануть у пригоді
Правильно заморожені ягоди та фрукти стануть справжнім подихом літа серед холодної зими. Всупереч поширеній думці, персики добре заморожуються, якщо ви ретельно їх підготуєте. Головне — вибрати стиглі, але все ще тверді персики — не надто м’які, без плям чи пошкоджень. Якщо ви покладете у морозилку перестиглі фрукти, після розморожування вони будуть просто кашоподібною масою, повідомляє видання Aleja smaku.
«Моя бабуся завжди казала: „Краще заморозити меншу кількість, але добре!“. І це золоте правило, — зазначає авторка публікації. — Якщо ви не впевнені, чи ідеальні персики, понюхайте їх! Найкращі мають насичений, солодкий аромат».
Спочатку ретельно вимийте персики під холодною водою, обережно протираючи їх пальцями, щоб видалити будь-який бруд. Вибирайте лише ті, що в ідеальному стані — тверді, без вм'ятин.
Бланшування — це чарівний спосіб легко очистити персики від шкірки. Занурте їх у киплячу воду на 30−60 секунд, а потім одразу ж опустіть у крижану воду. Шкірка зійде майже сама! Якщо персики дуже стиглі, зменште час бланшування до 20 секунд, щоб запобігти їх надмірному розм'якшенню.
Після очищення розріжте персики на четвертинки або часточки та видаліть кісточки. Щоб зберегти їхній гарний колір, збризніть їх лимонним соком (1 столова ложка на 2 склянки фруктів). Якщо у вас немає лимона, замочіть їх на хвилину у воді з краплею лимонної кислоти.
Викладіть нарізані персики на деко, застелене пергаментним папером, і заморозьте на 2−3 години. Тільки потім перекладіть їх у пакети із застібкою-блискавкою. Це запобіжить злипанню фруктів!
Зберігайте до 12 місяців, але в ідеалі використайте їх до наступного сезону. Найкращий спосіб — повільно розморожувати їх у холодильнику (наприклад, протягом ночі). Уникайте використання для розморозки мікрохвильової печі — персики стануть м’якими!
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