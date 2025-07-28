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Персики, консервовані половинками: рецепт, в якому не потрібна стерилізація

20:06 28 липня 2025
Консервовані песики. Фото скриншот відео Жанни Решетицької

Ці персики будуть смачнішими, ніж в магазині! Персики на зиму можна заморозити або зварити у сиропі. За цим рецептом готувати просто, тому вийде й у господинь-початківців. Фрукти потім використовують для приготування тортів, млинців, оладок і сирників, ділиться фудблогерка Жанна Решетицька.

«Персики вибирайте щільні, краще трохи недозрілі. Берете стільки, скільки придбаєте. У мене пішло 1,5−2 кг на 4 літрові банки, — пояснює вона. — Коли заливаємо окропом, міряємо, скільки пішло води, та вираховуємо, скільки потрібно цукру».

Для сиропу знадобиться:

на 1 л води 400 г цукру

½ ч. л. лимонної кислоти

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коньяк (за бажанням)

Раніше фудблогерка Світлана Климовська розповіла, як приготвувати ідеальний персиковий джем, який можна додавати до багатьох десертів, наприклад, до панна-котти, чизкейків, пудингів або до сніданків.

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