Чи зможе Зеленський втримати президентство? Рейтинги розділили країну

Якби не російське широкомасштабне вторгнення в Укрїну в лютому 2022 року, в країні мали б давно відбутися президентські та парламентські вибори. Втім, Основний Закон забороняє проведення виборів під час війни, про що неодноразово заявляли політики та вище керівництво України. Так, нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв, що обговорення теми виборів наразі нічого не дає нашій країні і що політичних дискусій під час бойових дій не повинно бути.

ВІДЕО ДНЯ

Втім, політичні вподобання українців «промацуються». Так, соціологічна група «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту з 22 по 27 липня провела опитування, ставлячи питання респондентам з цього приводу. З'ясувалося, що більшість готова знов віддати свої голоси чинному голові держави на президентських виборах, а на парламентських — гіпотетичній партії ексголовкома ЗСУ, а нині посла у Великобританії Валерія Залужного, пише «Українська правда».

Так, відповідаючи на запитання «Якщо президентські вибори відбудуться цієї неділі, за якого кандидата, якщо такий є, ви проголосуєте?», 31% респондентів заявили, що підтримали б Володимира Зеленського, 25% - Валерія Залужного, 6% - п'ятого президента Петра Порошенка, а 5% - очільника ГУР МО України Кирила Буданова.

Фото "Рейтинг"

РЕКЛАМА

У той же час, відповідаючи на запитання «Чи схвалюєте ви діяльність президента Володимира Зеленського?», 33% відповіли, що дуже схвалюють, 32% - певною мірою схвалюють, по 16% - дуже не схвалюють або деякою мірою не схвалюють.

Стосовно парламентських виборів, то 22% обрали би «партію Залужного», 14% - «блок Зеленського», по 8% - партію «Азов» і «Європейську солідарність». Більшість опитаних — 74% - висловили бажання бачити на виборах нові партії, а 17% були задоволені наявними політичними силами.

Опитування проводилося на територіях, підконтрольних уряду України, методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI). В соцдослідженні взяли участь 2400 українців віком 18 років і старше. Похибка за припущення щодо простого випадкового відбору становить 2,0 відсоткових пункти для повної вибірки.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що під час недавнього візиту у США Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами перед перемовинами з американським лідером Дональдом Трампом заявляв, що в Україні «припускають проведення виборів, але їх не можна провести, поки що йде війна».

Фото Pixabay

143

Читайте нас у Facebook