Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та ракетами: є руйнування та жертви (фото)

Під час атаки з повітря, яку росіяни розпочали напередодні увечорі і яка тривала у ніч проти 24 серпня, знов було завдано ударів, зокрема, по Дніпропетровщині та Сумщині.

В Повітряних силах ЗСУ повідомили про застосування противником балістичної ракети Іскандер-М із району Тагангорога (рф), а також 72-х ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф).

«Станом на 08.30 протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях», — зазначили в ПС ЗСУ.

Так, вночіросіяни завдали ракетного удару по Павлограду, що на Дніпропетровщині. Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, в місті виникла пожежа, яку вже погасили рятувальники.

Фото ОВА

«Під ранок агресор атакував БпЛА Синельниківщину. У Дубовиківській громаді загинула 47-річна жінка. Співчуття рідним і близьким. Є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства. Горіли також багатоквартирний та приватний будинки й літня кухня. Безпілотники противник скеровував і на Межівську громаду. Там спалахнули приватна оселя та господарська споруда», — зазначив він.

Фото ОВА

По Маломихайлівській громаді російські війська вгатили КАБами — в населенному пункті потрощені приватні будинки. А Нікопольщину ворог атакував FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Пошкоджень зазнала житлова пʼятиповерхівка.

Фото ОВА

Перебувала під ударами й прикордонна Сумщина, де вночі працювала ППО.

За добу, що минула, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 36 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. За даними ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог завдав понад 40 ударів КАБами, атакував FPV-дронами, РСЗВ, БпЛА, скидав ВОГ з безпілотників. В області зафіксовані пошкодження та руйнування низки об’єктів цивільної інфраструктури та житлових будинків:

▪️у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлові будівлі;

▪️у Новослобідській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, церкву, два приватні житлові будинки;

▪️у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;

▪️у Ворожбянській громаді пошкоджено 2 багатоповерхові та 4 приватні житлові будинки, господарські споруди, об’єкти цивільної інфраструктури;

▪️у Білопільській громаді знищено легковий автомобіль;

▪️у Садівській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, зруйновано нежитлову будівлю.

Нагадаємо, що під час нещодавньої масованої атаки з повітря ворог намагався завдати удару по Сумах ракетою «Циркон», що була випущена з території тимчасово окупованого Криму.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

