- 10:00 «Україна ще не перемогла, але вже точно не програє. Україна не жертва, вона боєць»: Зеленський привітав українців з Днем незалежності
- 09:32 Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та ракетами: є руйнування та жертви
- 09:06 ЗСУ відбили у росіян Зелений Гай на Донеччині
- 08:41 Безпілотники завдали ударів по НПЗ під Самарою та порту у Петербурзі
- 08:16 Стрільцям — кохання, Овнам — день випробувань, а Козерогам — зустріч із минулим: гороскоп на 24 серпня
- 23.08 22:02 Як їсти чебурек по етикету: у деяких ресторанах вам видадуть спеціальний аксесуар
- 23.08 21:33 «Мова — це щит ідентичності народу»: співачка SOWA про те, як українці зберігають незалежність
- 23.08 21:02 Ви платите більше за електроенергію через електрочайник: є варіанти зекономити
- 23.08 20:44 «Туристи-репітори мають у готелях чимало привілеїв», — експертка з туризму Марина Білоножко
- 23.08 20:34 За короткий час втратив батьків та сестру: на Донеччині поліг захисник із Черкащини
- 23.08 20:17 Кубок України з футболу, 1/32 фіналу: результати та відео матчів 22 — 25 серпня
- 23.08 20:07 Сирні галушки: чудовий варіант вечері для всієї родини
Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та ракетами: є руйнування та жертви (фото)
Під час атаки з повітря, яку росіяни розпочали напередодні увечорі і яка тривала у ніч проти 24 серпня, знов було завдано ударів, зокрема, по Дніпропетровщині та Сумщині.
В Повітряних силах ЗСУ повідомили про застосування противником балістичної ракети Іскандер-М із району Тагангорога (рф), а також 72-х ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф).
«Станом на 08.30 протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях», — зазначили в ПС ЗСУ.
Так, вночіросіяни завдали ракетного удару по Павлограду, що на Дніпропетровщині. Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, в місті виникла пожежа, яку вже погасили рятувальники.
«Під ранок агресор атакував БпЛА Синельниківщину. У Дубовиківській громаді загинула 47-річна жінка. Співчуття рідним і близьким. Є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства. Горіли також багатоквартирний та приватний будинки й літня кухня. Безпілотники противник скеровував і на Межівську громаду. Там спалахнули приватна оселя та господарська споруда», — зазначив він.
По Маломихайлівській громаді російські війська вгатили КАБами — в населенному пункті потрощені приватні будинки. А Нікопольщину ворог атакував FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Пошкоджень зазнала житлова пʼятиповерхівка.
Перебувала під ударами й прикордонна Сумщина, де вночі працювала ППО.
За добу, що минула, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 36 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. За даними ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог завдав понад 40 ударів КАБами, атакував FPV-дронами, РСЗВ, БпЛА, скидав ВОГ з безпілотників. В області зафіксовані пошкодження та руйнування низки об’єктів цивільної інфраструктури та житлових будинків:
▪️у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлові будівлі;
▪️у Новослобідській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, церкву, два приватні житлові будинки;
▪️у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
▪️у Ворожбянській громаді пошкоджено 2 багатоповерхові та 4 приватні житлові будинки, господарські споруди, об’єкти цивільної інфраструктури;
▪️у Білопільській громаді знищено легковий автомобіль;
▪️у Садівській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, зруйновано нежитлову будівлю.
Нагадаємо, що під час нещодавньої масованої атаки з повітря ворог намагався завдати удару по Сумах ракетою «Циркон», що була випущена з території тимчасово окупованого Криму.
Фото зі сторінки Сергія Лисака26
