Красуня-дочка ексзірки збірної України стала чемпіонкою Європи у складі команди Іспанії (фото, відео)
Знаменитий ексбаскетболіст «Валенсії» та збірної України, а нині президент БК «Рівне» і віцепрезидент ФБУ 43-річний Сергій Ліщук поділився радісною звісткою про те, що його 13-річна донька Анастасія стала чемпіоном Європи U16 у складі команди… Іспанії.
«Мрію батька здійснила дочка. Неймовірно пишаюся», — написав Сергій Ліщук у соцмережі.
Додамо, що іспанки у фіналі європейської першості в Румунії з центровою Ліщук у складі (зріст дівчинки — 190 см!) перемогли команду Словенії — 62:47. Після тріумфу Анастасія раділа успіху і разом з тренером вільно давала інтерв'ю іспанською мовою.
@marcel_villalba #MinicopaLFEndesa pic.twitter.com/Nn3afqJBEe- L'Alqueria del VBC (@LAlqueriaVBC) March 26, 2025
Як відомо, дочка зірки українського баскетболу мешкає в Іспанії разом із його колишньою дружиною. Талановита баскетболістка (до речі, перша історії, хто зіграв за Іспанію U16 у віці до 14 років) захищає кольори юнацької команди «Валенсії» і вже встигла стати чемпіонкою країни.
До речі, саме у майці «Валенсії» Сергій Ліщук свого часу провів чи не найкращі роки своєї кар'єри і двічі виборов Єврокубок УЛЕБ.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син Андрія Шевченка отримав український паспорт та дебютував у складі збірної U19.
Фото із соцмереж182
