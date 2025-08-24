Красуня-дочка ексзірки збірної України стала чемпіонкою Європи у складі команди Іспанії (фото, відео)

Знаменитий ексбаскетболіст «Валенсії» та збірної України, а нині президент БК «Рівне» і віцепрезидент ФБУ 43-річний Сергій Ліщук поділився радісною звісткою про те, що його 13-річна донька Анастасія стала чемпіоном Європи U16 у складі команди… Іспанії.

«Мрію батька здійснила дочка. Неймовірно пишаюся», — написав Сергій Ліщук у соцмережі.

Додамо, що іспанки у фіналі європейської першості в Румунії з центровою Ліщук у складі (зріст дівчинки — 190 см!) перемогли команду Словенії — 62:47. Після тріумфу Анастасія раділа успіху і разом з тренером вільно давала інтерв'ю іспанською мовою.

Як відомо, дочка зірки українського баскетболу мешкає в Іспанії разом із його колишньою дружиною. Талановита баскетболістка (до речі, перша історії, хто зіграв за Іспанію U16 у віці до 14 років) захищає кольори юнацької команди «Валенсії» і вже встигла стати чемпіонкою країни.

До речі, саме у майці «Валенсії» Сергій Ліщук свого часу провів чи не найкращі роки своєї кар'єри і двічі виборов Єврокубок УЛЕБ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син Андрія Шевченка отримав український паспорт та дебютував у складі збірної U19.

Фото із соцмереж

