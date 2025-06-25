Не хотіла зрозуміти: чому принц Філіп був дуже розчарований Меган Маркл

Покійний принц Філіп, герцог Единбурзький та чоловік Єлизавети ІІ, був «дуже розчарований» Меган Маркл за те, що вона не пішла королівським шляхом жертовності та обов'язку, цінностям, яких він дотримувався протягом усього свого життя на службі Короні, пише 24newshd.

ВІДЕО ДНЯ

Біограф королівської родини Інгрід Сьюард розповіла в інтерв'ю Sky News у 2020 році, що Філіп, який відмовився від своєї військової флотської кар'єри, громадянства за народженням і навіть від свого титулу та прізвища, щоб підтримати королеву Єлизавету II, не міг зрозуміти, чому Меган не зробила того ж після одруження з принцом Гаррі у травні 2018 року.

«Я думаю, що він дуже, дуже розчарований, тому що відчував, що відмовився від усього, щоб підтримати королеву та допомогти монархії, — сказала Сьюард. - І чому Меган не може просто відмовитися від акторської кар'єри, підтримати свого чоловіка та підтримати монархію? Він просто не міг зрозуміти, чому вона не могла підтримати Гаррі та допомогти йому, замість того, щоб хотіти, щоб її голос був почутий».

Розчарування Філіпа, як повідомляється, поглибилося після того, як Сассекси оголосили про своє рішення відмовитися від королівських обов'язків на початку 2020 року. Цей крок спричинив серйозну кризу в королівській родині.

РЕКЛАМА

Під час важливого саміту в Сандрінгемі, скликаного королевою Єлизаветою для вирішення майбутнього Сассексів, принц Філіп вирішив залишити королівський маєток до початку зустрічі. Його відсутність була розцінена як символічне бажання дистанціюватися від ситуації.

Хоча принц Філіп рідко публічно висловлював свої особисті почуття, близькі до нього кажуть, що його розчарування випливало не з особистої ворожнечі, а з його віри у вірність, обов'язок і самопожертву — цінності, які, на його думку, Меган не змогла прийняти.

Раніше повідомлялося, що популярність Меган Маркл впала до історичного мінімуму, а принц Вільям у перший день на троні планує радикальні зміни.

РЕКЛАМА

213

Читайте нас у Facebook