«Дуже добре розбирався в людях»: у чоловіка королеви Єлизавети II було прізвисько для Меган Маркл

Принц Філіп, який помер у 2021 році, нібито насторожено ставився до колишньої актриси «Костюмів» Меган Маркл. Чоловік королеви Єлизавети II порівнював Меган з іншою британською герцогинею. Йдеться про герцогиню Віндзорську, Волліс Сімпсон, дружину короля Едварда III, який заради одруження з нею зрікся престолу, пише Mirror.

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Схожість обох американок помічали і раніше, але принц Філіп, як кажуть, прямо вказував на це. Чоловік королеви Єлизавети називав Меган «герцогинею Віндзорською», хоча ніколи не говорив їй про це відкрито.

Королівський експерт і біограф Інгрід Сьюард заявила, що принц Філіп побачив «схожість» між Меган Маркл і Волліс Сімпсон, покійною герцогинею Віндзорською, і дав їй прізвисько, яке пов'язує цих двох жінок.

У розмові з GB News пані Сьюард пояснила: «Я думаю, що принц Філіп дуже добре розбирався в людях, і він не завжди бачив в них погане, він намагався побачити в них хороше. Я думаю, що він просто не міг відійти від факту схожості між Меган і Гаррі, Едвардом і місіс Сімпсон».

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Як відомо, принц Гаррі заради Меган та їхньої родини відмовився від виконання королівських обов'язків у січні 2020 року.

У своїй книжці «Моя мама і я» пані Сьюард написала: «Одним з небагатьох, хто не піддався чарівності Меган, був принц Філіп. Від того моменту, як він помітив її очевидну схожість з Волліс, він став називати її DoW».

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку королівського експерта щодо бажання принца Гаррі та Меган Маркл повернутися до Великої Британії.

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