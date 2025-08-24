41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
Не зламав своє его: українська співачка шокувала новим провокаційним треком

21:32 24 серпня 2025
Співачка Angela

Співачка Angela, яка влаштувала справжній скандал попередньою композицією, презентувала нову пісню «Твій салонний огірчик». Тут і гумор, і самоіронія та стильна зухвалість. А все тому, щоб показати: настав час відпускати все зайве, сміятися з минулого та обирати себе. У пісні артистка висміює понти, токсичну маскулінність і нагадує: самоповага завжди важливіша за бренди.

«Це трек, що підіймає тему стосунків, де зовнішній блиск і статус намагаються замінити щирість і зрілість, — каже вона. — Я написала цю пісню в момент, коли вже не було болю — залишився тільки сміх. Бо насправді найкраща точка в історії — коли ти дивишся на колишні почуття і думаєш: серйозно, я на це велася? Я хотіла показати, що можна закривати двері не лише з трагедією, а й з усмішкою».

Центральна фраза пісні — «Ти хотів бути king, але не зламав своє его» — підкреслює головне: статус і егоїзм ніколи не замінять справжньої близькості.

«Я не хочу бути артисткою, яка тільки співає про сльози. Мені важливо говорити чесно, навіть якщо це звучить провокативно. Так, тут є гумор і навіть трішки абсурду» ,— пояснює співачка.

Раніше повідомляли, що Angela зʼявилась у розкішній сукні на гала-вечорі аmfAR у Венеції.

