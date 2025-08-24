- 24.08 22:01 Чому не варто вирушати в дорогу в улюблених речах: деякі моменти вас здивують
- 24.08 21:32 Не зламав своє его: українська співачка шокувала новим провокаційним треком
- 24.08 21:29 Кубок України з футболу, 1/32 фіналу: результати та відео матчів 22 — 25 серпня
- 24.08 21:03 Запах затхлості з шафи: є перевірені рецепти його позбутись
- 24.08 20:44 «Одягайтеся так, щоб вам хотілося посміхатися собі у дзеркало»: стилістка Галина Денисюк про хейт та життя без фільтрів
- 24.08 20:34 Ще стільки судилося зробити: на Сумщині поліг 22-річний воїн із Прикарпаття
- 24.08 20:05 Літо на тарілці: ідеальний десерт — персиковий тарт із морозивом
- 24.08 20:04 Цибульській довелося пояснюватися після скандальної фотосесії
- 24.08 19:38 Дронові перегони: що кажуть у США про нову тактику кремля проти українських міст
- 24.08 18:59 Овнам — «Колісниця» та рішучість, Ракам та Водоліям — «Вежа» та несподіванка: Таро-прогноз на 25 серпня
- 24.08 18:33 Ніколи не докладали більших зусиль: канцлер Німеччини висловився про війну в Україні
- 24.08 18:14 «День Незалежності — лише привід перевірити, де ми є»: Валерій Пекар про вичавлювання з себе «совка»
Не зламав своє его: українська співачка шокувала новим провокаційним треком
Співачка Angela, яка влаштувала справжній скандал попередньою композицією, презентувала нову пісню «Твій салонний огірчик». Тут і гумор, і самоіронія та стильна зухвалість. А все тому, щоб показати: настав час відпускати все зайве, сміятися з минулого та обирати себе. У пісні артистка висміює понти, токсичну маскулінність і нагадує: самоповага завжди важливіша за бренди.
«Це трек, що підіймає тему стосунків, де зовнішній блиск і статус намагаються замінити щирість і зрілість, — каже вона. — Я написала цю пісню в момент, коли вже не було болю — залишився тільки сміх. Бо насправді найкраща точка в історії — коли ти дивишся на колишні почуття і думаєш: серйозно, я на це велася? Я хотіла показати, що можна закривати двері не лише з трагедією, а й з усмішкою».
Центральна фраза пісні — «Ти хотів бути king, але не зламав своє его» — підкреслює головне: статус і егоїзм ніколи не замінять справжньої близькості.
«Я не хочу бути артисткою, яка тільки співає про сльози. Мені важливо говорити чесно, навіть якщо це звучить провокативно. Так, тут є гумор і навіть трішки абсурду» ,— пояснює співачка.
Раніше повідомляли, що Angela зʼявилась у розкішній сукні на гала-вечорі аmfAR у Венеції.118
Читайте нас у Facebook
Коні, Півні та Свині можуть розраховувати на додатковий дохід, а на Мавп чекають корисні знайомства: східний гороскоп на 25 — 31 серпня