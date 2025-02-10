Коли ти на ігнорі: українська співачка влаштувала справжній скандал (відео)

Артистка Angela знову здивувала слухачів, представивши нову пісню «Скандал». За словами співачки, це композиція про сильні емоції, внутрішній бунт і переживання, які знайомі кожному.

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— Вона передає ті моменти, коли напруга у стосунках досягає піка й почуття беруть гору над розумом. Це історія про ситуації, коли всередині все кипить і ти вже не можеш мовчати. Але навіть тоді важливо не дати скандалу зруйнувати те, що справді цінне. Коли ти на ігнорі, я кричу, але ти мене досі не почув. Нам не потрібен психолог, врятує тільки скандал. Це момент, коли емоції і думки переповнюють і здається, що іншого виходу немає, — ділиться Angela.

Артистка додала, що хотіла б, аби цей трек став саундтреком для тих, хто переживає складні моменти.

— Але важливо пам’ятати: кожен конфлікт — це можливість почути одне одного та знайти спільне рішення, — зазначила співачка.

Раніше молода співачка зі Львова Діана Горбяк, виступає під псевдонімом Sowa, в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» розповіла про свої страхи, небажання писати пісні та зустріч, яку не може забути.

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