41.45 / 41.81 43.08 / 43.49
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Коли ти на ігнорі: українська співачка влаштувала справжній скандал (відео)

21:29 10 лютого 2025
Співачка ANGELA

Артистка Angela знову здивувала слухачів, представивши нову пісню «Скандал». За словами співачки, це композиція про сильні емоції, внутрішній бунт і переживання, які знайомі кожному.

— Вона передає ті моменти, коли напруга у стосунках досягає піка й почуття беруть гору над розумом. Це історія про ситуації, коли всередині все кипить і ти вже не можеш мовчати. Але навіть тоді важливо не дати скандалу зруйнувати те, що справді цінне. Коли ти на ігнорі, я кричу, але ти мене досі не почув. Нам не потрібен психолог, врятує тільки скандал. Це момент, коли емоції і думки переповнюють і здається, що іншого виходу немає, — ділиться Angela.

Артистка додала, що хотіла б, аби цей трек став саундтреком для тих, хто переживає складні моменти.

— Але важливо пам’ятати: кожен конфлікт — це можливість почути одне одного та знайти спільне рішення, — зазначила співачка.

Раніше молода співачка зі Львова Діана Горбяк, виступає під псевдонімом Sowa, в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» розповіла про свої страхи, небажання писати пісні та зустріч, яку не може забути.

РЕКЛАМА

Читайте також: Роман Скорпіон заінтригував новим ім’ям в українському шоубізнесі

РЕКЛАМА

273

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Джамала

Мало кого цікавлять: популярна співачка зізналася у проблемах

Сіль в туалеті

Зробіть як в Німеччині: стало відомо, чому варто щотижня засипати сіль в унітаз

Тарологиня

Рибам — «Світ», Ракам — «Верховна Жриця», а Козерогам — «Маг»: Таро-прогноз на 11 лютого

Кейт Міддлтон та принц Вільям, фото https://www.instagram.com/samhussein1/?hl=cs

Вважає принца Вільяма «четвертою дитиною»: стала відомою правда про стосунки Кейт Міддлтон та її чоловіка

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту