Президент Фінляндії Александр Стубб, який брав участь у візиті європейських лідерів до Вашингтону, заявив, що його нещодавні переговори з президентом Дональдом Трампом вказують на те, що лідер США втрачає терпіння до путіна через гальмування росії в просуванні до миру в Україні. На його думку, Трамп — «єдина людина, яку путін слухає, і, чесно кажучи, єдина, кого путін боїться», пише Bloomberg.

«У моїй останній розмові з президентом Трампом у четвер, 21 серпня, були деякі невеликі ознаки того, що терпіння вичерпується», — сказав Стубб на фінському каналі YLE TV1.

Малоймовірно, що президент росії зустрінеться з Володимиром Зеленським через півтора тижня, як планувалося, сказав Стубб, додавши, що «саме тоді терпіння, ймовірно, закінчиться».

«Європейські лідери працюють над цим моментом, очікуючи, що Трамп тоді погрожуватиме або вживе заходів щодо санкцій чи тарифів. Трамп — єдина людина, яка може змусити путіна укласти мир», — сказав президент Фінляндії.

57-річний президент Фінляндії став одним із ключових європейських лідерів, який має прихильність Трампа — і прямий номер телефону. У березні він провів сім годин з президентом США в Mar-a-Lago, клубі Трампа у Флориді, зокрема зіграв з ним у гольф.

