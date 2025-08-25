41.09 / 41.60 48.03 / 48.72
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Трамп майже втрачає терпіння до путіна», — президент Фінляндії

14:22 25 серпня 2025
Александр Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб, який брав участь у візиті європейських лідерів до Вашингтону, заявив, що його нещодавні переговори з президентом Дональдом Трампом вказують на те, що лідер США втрачає терпіння до путіна через гальмування росії в просуванні до миру в Україні. На його думку, Трамп — «єдина людина, яку путін слухає, і, чесно кажучи, єдина, кого путін боїться», пише Bloomberg.

«У моїй останній розмові з президентом Трампом у четвер, 21 серпня, були деякі невеликі ознаки того, що терпіння вичерпується», — сказав Стубб на фінському каналі YLE TV1.

Малоймовірно, що президент росії зустрінеться з Володимиром Зеленським через півтора тижня, як планувалося, сказав Стубб, додавши, що «саме тоді терпіння, ймовірно, закінчиться».

«Європейські лідери працюють над цим моментом, очікуючи, що Трамп тоді погрожуватиме або вживе заходів щодо санкцій чи тарифів. Трамп — єдина людина, яка може змусити путіна укласти мир», — сказав президент Фінляндії.

РЕКЛАМА

57-річний президент Фінляндії став одним із ключових європейських лідерів, який має прихильність Трампа — і прямий номер телефону. У березні він провів сім годин з президентом США в Mar-a-Lago, клубі Трампа у Флориді, зокрема зіграв з ним у гольф.

РЕКЛАМА
73

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на початок вересня для всіх знаків зодіаку

Зірки на боці щасливчиків: кому доля готує прорив у коханні, кар’єрі та фінансах — гороскоп на початок осені

Чебурек від Клопотенка не сподобався мусульманам. Фото Pixabay

Рецепт відомого шеф-кухаря розлютив українських мусульман: що не так із чебуреками від Клопотенка

Рецепт домашнього твердого сиру. Фото Pixabay

Готую твердий сир за 15 хвилин: тане в роті й лише два інгредієнти

Східний гороскоп на тиждень із 25 по 31 серпня 2025 року

Коні, Півні та Свині можуть розраховувати на додатковий дохід, а на Мавп чекають корисні знайомства: східний гороскоп на 25 — 31 серпня

Наступний матеріал
Новини партнерів