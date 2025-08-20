Зустріч між Зеленським та путіним може не відбутися: стали відомі причини

Днями у Білому домі було досягнуто одностайної згоди щодо наступного кроку — двосторонньої зустрічі між президентом росії та президентом України Володимиром Зеленським. Потім відбувся брифінг помічника кремлівського диктатора юрія ушакова щодо розмови президента Дональда Трампа з путіним, пише CNN.

Як зазначає видання, кремль не докладає зусиль, щоб приховати свою зневагу до Зеленського. Він не лише регулярно ставить під сумнів легітимність українського лідера, зациклюючись на перенесенні виборів в Україні через воєнний стан, але й у своєму останньому «мирному» меморандумі вимагає від України провести вибори до підписання будь-якого остаточного мирного договору.

путін та інші російські чиновники рідко називають Зеленського на ім’я, натомість віддаючи перевагу їдкому прізвиську «київський режим».

«І не забувайте, що саме Зеленський поїхав до Туреччини на потенційні перші прямі переговори між двома сторонами в середині травня, але путін відправив туди делегацію на чолі з автором історичних підручників», — зазначають журналісти.

путін уже отримав те, чого хотів - двосторонню зустріч з Трампом, лідером, якого він вважає рівним собі. Зустріч із Зеленським, на його думку, була б несумісною з його світоглядом та його воєнними цілями.

