Трамп питав президента Фінляндії, чи можна довіряти путіну

Президент Александр Стубб, який є послідовним прихильником України, на пресконференції у Лондоні розповів подробиці свого візиту до США та зустрічі із Трампом. За його словами, президент США запитував у Стубба, «чи можна довіряти путіну».

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«Я відповів, що не можна», — заявив президент Фінляндії

Він додав, що наголошував на тому, що припинення вогню має бути досягнуто — і для цього потрібна дата. Пропозиція Фінляндії — 20 квітня. За словами Стубба, тоді був би сприятливий час для повномасштабного припинення вогню без будь-яких умов.

«Чому 20 квітня? Тому що потрібен термін. Бо це Великдень. А ще й тому, що президент Трамп перебуває на посаді близько трьох місяців. Для дотримання режиму припинення вогню необхідний сильний санкційний механізм, який буде запроваджено, якщо росія не прийме режим припинення вогню або порушить його. Ми також говорили про це з президентом Трампом і сенатором Ліндсі Гремом, який розробляв пакет санкцій. І він найближчим часом запропонує це у США за допомогою близько пів сотні сенаторів», — сказав пан Стубб.

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Слова Трампа про тиск на росію викликають у багатьох певну недовіру. Олександра Стубба на прес-конференції окремо запитали, що Трамп думає про ці санкції.

«Грем і президент Трамп мають тісні стосунки. Звичайно, не все, що планує сенатор Грем, вдасться здійснити. Але у мене склалося враження, що у Сполучених Штатах також закінчується терпіння — що, на мій погляд, добре. Терпіння Трампа також закінчується. Він досить нетерпляче ставиться до дій росії, до такого роду інтриг і зволікань щодо припинення вогню. Я сам намагався пояснити, що це цілком нормальна російська поведінка. Спочатку ми про щось домовляємося — а потім вони знову ставлять умови».

Стубб порадив стежити за діями сенатора Грема протягом наступних кількох днів.

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«Я сам бачив деякі з санкцій, і якщо вони будуть виконуватися в такому вигляді, ми зайдемо досить далеко», — зауважив президент.

Стубб сказав, що він передав Трампу, що росія розуміє лише силу. А для цього потрібні санкції та використання заморожених російських коштів для підтримки України.

Раніше «ФАКТИ» писали, що відомі економісти склали для Трампа ідеальний план припинення війни, який дозволить і Україні допомогти, і США збагатити, і росію лишити наддоходів.

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