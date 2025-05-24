«Порушував припинення вогню в Україні понад 20 разів»: президент Фінляндії пояснив Трампу небезпеку путіна

Александр Стубб, який обіймає посаду президента Фінляндії трохи більше як рік, часто висловлював підтримку України. Наприкінці лютого 2025 року він виступив з помітною промовою в Києві, де переконливо пояснив, чому війна України є війною Фінляндії та Європи. Це сталося невдовзі після того, як президент України Володимир Зеленський посварився із Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом під час свого візиту до Білого дому у Вашингтоні, пише видання Dagens industri.

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«Дональд Трамп знав, що ми вели кілька війн з росією, він знав, що у нас велика армія і скільки ми витрачаємо на оборону, а потім його зацікавили криголамні сили. Йшлося про те, що ми можемо запропонувати, — каже Александр Стубб. — Потім він запитав: „Чи можу я довіряти путіну?“, а я сказав ні, „абсолютно ні“. Він поцікавився, чому, а я відповів, що путін порушував припинення вогню в Україні понад 20 разів з 2014 року. Я також поділився своїм баченням зовнішньополітичної ДНК росії, яка базується на імперіалізмі, на ідеї, що сильний може знищити слабкого, і на мисленні з нульовою сумою, тобто якщо ти перемагаєш, я програю. Я також говорив про техніку ведення переговорів путіна, яка часто полягає в наступному: „Добре, у нас буде припинення вогню, але…“, і саме це „але“ має значення».

Стубб додав, що Трамп його вислухав і сказав: «Добре, це цікаво», а потім було ще більше запитань.

«Наш аналіз полягає в тому, що зі США, які є близьким союзником країни, є речі, на які ми можемо впливати. Ми можемо вплинути на США, щоб вони знайшли рішення, мирні рішення між Україною та росією. Ми дуже скромні щодо того, що можемо зробити. Є обмеження. Але зараз у мене — у нас — є хороший контакт з президентом Трампом. Ми телефонуємо один одному», — сказав Стубб.

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Щодо того, чи повинні Швеція та Фінляндія направити війська до України, то це, за словами президента, гіпотетичне питання зараз:

«Ми часто забуваємо, що Україна має найбільшу армію в Європі, яка налічує 800 000 солдатів. Тож ви повинні запитати себе: чи є потреба у шведських та фінських військах в Україні зараз? Відповідь — ні. Але чи є потреба у фінансуванні та військових матеріалах? Відповідь — так».

Раніше повідомлялося, що росія відмовилася від мирних переговорів у Ватикані. Водночас кремль висунув умову для підписання мирної угоди з Україною.

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