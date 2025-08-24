Візит російського лідера на Аляску, а потім переговори Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами у Вашингтоні не призвели до жодної поступки з боку москви щодо мирної угоди з Україною. Оскільки переговори фактично зірвалися — кремль відхилив усі пропозиції США, Європи та України, гарантії безпеки НАТО для України — російський лідер повинен усвідомити, що настане момент, коли президенту США доведеться закрутити гайки проти нього. Зрештою, Дональд Трамп не з тих, хто хоче виглядати невдахою, пише The Telegraph.

Але путін, найімовірніше, врахував це. Він знає, що випробовує терпіння Трампа.

Ймовірно, метою путіна є утримання Дональда Трампа в грі, зробити його задоволеним (або принаймні не розлюченим) якомога довше, щоб відтермінувати негативні наслідки — такі як вторинні санкції. А тим часом продовжувати виснажливу воєнну стратегію, спрямовану на те, щоб змусити Україну капітулювати. А щоб керувати Трампом, путін, який почав свою кар'єру в КДБ, вербуючи та керуючи шпигунськими мережами в Німеччині, цілком може покладатися на поєднання майстерності в розвідці, філософії дзюдо та концепції психологічної війни часів Холодної війни.

Взаємодія Трампа і путіна відбувалася за схемою «вгору-вниз» — конструктивні дзвінки та дружні розмови між ними, потім висловлювання президентом США впевненості в тому, що мир не за горами, потім невпинні ракетні удари росії по Україні, а потім гнівні пости та ультиматуми Трампа в соціальних мережах.

Лестощі — один із прийомів, які використовують такі шпигуни, як путін, щоб апелювати до пихатості своїх потенційних агентів. путін ніколи не висловлювався негативно про Трампа. Натомість він схильний хвалити політичну проникливість і особисті якості американського президента, описуючи його як «розумного», «досвідченого», «талановитого» та «прагматичного». У січні путін заявив, що у них з Трампом «завжди були ділові, прагматичні, але також довірливі стосунки».

Глава кремля зміг використати схильність Трампа до позитивного мислення, його очевидну мету отримати Нобелівську премію.

Щоб виграти час, путін цілком міг також намагатися вплинути на Трампа за допомогою техніки, відомої як «рефлексивний контроль», концепції, розробленої для маніпулювання сприйняттям реальності опонентом. Розроблений у 1960-х роках радянським математиком і психологом Володимиром Лефевром, рефлексивний контроль досі викладається в російському Генеральному штабі та розвідувальних службах.

Хоч Трамп і розумний, він може бути чудовою мішенню для цієї техніки через свою упередженість, що немає нічого, що він не міг би вирішити, використовуючи своє «Мистецтво укладати угоди», та своє уявне припущення, що логіка путіна така ж, як і логіка американця. путін підлаштовує свої дії та слова так, щоб здавалося, що він зацікавлений в угоді, і щоб Трамп міг їм довіряти. Насправді глава кремля погодився б на угоду лише на своїх умовах.

Щоб перехитрити Трампа, путін також може використовувати свій досвід у дзюдо. Маючи чорний пояс, він використовує принципи дзюдо в усіх аспектах свого життя, включаючи державне управління.

Виведення опонента з рівноваги (кузуші) є одним з фундаментальних принципів дзюдо, метою якого є порушення пози опонента, порушення його центру ваги, щоб організувати кидки та прийоми. Ніколи не суперечити Трампу безпосередньо та чергувати дружні взаємодії з бомбардуваннями України — ось як путін, здається, зміг залізти Трампу під шкіру. Коли Трамп назвав главу кремля «абсолютно божевільним» після нещодавнього масованого повітряного нападу росії, кремль пояснив розчарування американського лідера «емоційним перевантаженням», ймовірно, намагаючись продемонструвати психологічну стійкість та перевагу путіна.

Усі три елементи стратегії путіна — дзюдо, рефлексивний контроль та управління активами — зосереджені на глибокому розумінні опонента та підготовці, чого, здається, бракує команді Трампа.

Нагадаємо, члени Республіканської партії США та союзники Трампа звернулися до нього, застерігаючи від занадто поблажливого ставлення до путіна.

