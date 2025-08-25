41.08 / 41.59 48.01 / 48.72
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У росії назвали Зеленського нелегітимним для переговорів і поставили під питання «право України на існування»

10:52 25 серпня 2025
Сергій Лавров заявив, що Україна має право на існування лише на умовах Кремля

Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров зробив низку провокаційних заяв, поставивши під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського та окресливши умови, за яких Москва визнає «право України на існування». Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу NBC, уривки з якого публікують російські ЗМІ.

Зокрема, Лавров наголосив, що, на думку Кремля, Україна має «право на існування» лише за умови, що «відпустить» жителів окупованих територій, які «обрали росію».

«Ці люди, що висловили бажання належати до російської культури, мають бути зняті з контролю України. Саме референдуми в Криму, Донбасі та так званій Новоросії стали аргументом такого права», — сказав Лавров.

Також глава МЗС рф заявив, що будь-які гарантії безпеки для України повинні враховувати «базові інтереси росії».

РЕКЛАМА

Крім того, Лавров поставив під сумнів можливість участі Володимира Зеленського у переговорах щодо підписання міжнародних угод з рф.

«Ми визнаємо його як де-факто главу режиму. І в цьому статусі готові з ним зустрітися. Але коли йдеться про підписання юридичних документів, потрібно чітке розуміння легітимності особи. Відповідно до Конституції України, пан Зеленський наразі такої не має», — стверджує російський міністр.

Водночас Лавров додав, що зустріч між Зеленським і російським диктатором владіміром путіним поки не планується. За його словами, Кремль «не бачить сенсу в переговорах без чіткого порядку денного».

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», через тиждень після зустрічі з президентом росії володимиром путіним на Алясці президент Дональд Трамп визнав неможливість миру між Зеленським та путіним й вирішив ухилитися від зобов'язань організувати зустріч між ними.

135

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Східний гороскоп на тиждень із 25 по 31 серпня 2025 року

Коні, Півні та Свині можуть розраховувати на додатковий дохід, а на Мавп чекають корисні знайомства: східний гороскоп на 25 — 31 серпня

Рецепт домашнього твердого сиру. Фото Pixabay

Готую твердий сир за 15 хвилин: тане в роті й лише два інгредієнти

Гороскоп на останній тиждень серпня 2025 року

Астрологи обіцяють успіх цим знакам зодіаку в останній тиждень серпня

Навчання у вишах до 2004 року зарахують до страхового стажу. Фото&nbsp;— Pixabay

Кому врахують роки навчання у вузі для пенсії: що варто знати

Наступний матеріал
Новини партнерів