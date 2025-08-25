У росії назвали Зеленського нелегітимним для переговорів і поставили під питання «право України на існування»

Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров зробив низку провокаційних заяв, поставивши під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського та окресливши умови, за яких Москва визнає «право України на існування». Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу NBC, уривки з якого публікують російські ЗМІ.

Зокрема, Лавров наголосив, що, на думку Кремля, Україна має «право на існування» лише за умови, що «відпустить» жителів окупованих територій, які «обрали росію».

«Ці люди, що висловили бажання належати до російської культури, мають бути зняті з контролю України. Саме референдуми в Криму, Донбасі та так званій Новоросії стали аргументом такого права», — сказав Лавров.

Також глава МЗС рф заявив, що будь-які гарантії безпеки для України повинні враховувати «базові інтереси росії».

Крім того, Лавров поставив під сумнів можливість участі Володимира Зеленського у переговорах щодо підписання міжнародних угод з рф.

«Ми визнаємо його як де-факто главу режиму. І в цьому статусі готові з ним зустрітися. Але коли йдеться про підписання юридичних документів, потрібно чітке розуміння легітимності особи. Відповідно до Конституції України, пан Зеленський наразі такої не має», — стверджує російський міністр.

Водночас Лавров додав, що зустріч між Зеленським і російським диктатором владіміром путіним поки не планується. За його словами, Кремль «не бачить сенсу в переговорах без чіткого порядку денного».

Як писали «ФАКТИ», через тиждень після зустрічі з президентом росії володимиром путіним на Алясці президент Дональд Трамп визнав неможливість миру між Зеленським та путіним й вирішив ухилитися від зобов'язань організувати зустріч між ними.

