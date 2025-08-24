- 12:01 Красуня-дочка ексзірки збірної України стала чемпіонкою Європи у складі команди Іспанії
- 11:34 Трамп ухиляється від обіцянки організувати зустріч Зеленського та путіна
- 11:11 Хрусткий та соковитий шницель із баклажана від судді «МайстерШефа»
- 10:46 Українців закликали перереєструвати нерухомість: чому це важливо
- 10:19 Три «золота» за два дні: чарівна Лузан встановила унікальне досягнення на чемпіонаті світу у Мілані
- 10:00 «Україна ще не перемогла, але вже точно не програє. Україна не жертва, вона боєць»: Зеленський привітав українців з Днем незалежності
- 09:32 Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та ракетами: є руйнування та жертви
- 09:06 ЗСУ відбили у росіян Зелений Гай на Донеччині
- 08:41 Безпілотники завдали ударів по НПЗ під Самарою та порту в Петербурзі
- 08:16 Стрільцям — кохання, Овнам — день випробувань, а Козерогам — зустріч із минулим: гороскоп на 24 серпня
- 23.08 22:02 Як їсти чебурек по етикету: у деяких ресторанах вам видадуть спеціальний аксесуар
- 23.08 21:33 «Мова — це щит ідентичності народу»: співачка SOWA про те, як українці зберігають незалежність
Трамп ухиляється від обіцянки організувати зустріч Зеленського та путіна
Через тиждень після зустрічі з президентом росії володимиром путіним на Алясці президент Дональд Трамп визнав неможливість миру між Зеленським та путіним й вирішив ухилитися від зобов'язань організувати зустріч між ними. Трамп заявив, що вони «як олія та оцет», повідомляє CNN.
«Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин, але побачимо, — сказав Трамп. — А потім побачимо, чи доведеться мені там бути».
Зауваження президента прозвучали після того, як міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що немає планів щодо зустрічі між двома лідерами.
Раніше американський президент стверджував, що путін і Зеленський зустрінуться в рамках його зусиль щодо припинення війни між росією та Україною. Але ці плани ще не здійснилися.
Слід додати, що ще 19 серпня Трамп казав, що Зеленський і путін «ладнають трохи краще, ніж я думав».
«Думаю, у них усе добре. Я б не сказав, що вони коли-небудь стануть найкращими друзями, але в них усе добре», — стверджував він.
Нагадаємо, після тріумфу путіна на Алясці, союзники Трампа застерегли його від необдуманих кроків щодо хазяїна кремля.33
Читайте нас у Facebook