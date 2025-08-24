Трамп ухиляється від обіцянки організувати зустріч Зеленського та путіна

Через тиждень після зустрічі з президентом росії володимиром путіним на Алясці президент Дональд Трамп визнав неможливість миру між Зеленським та путіним й вирішив ухилитися від зобов'язань організувати зустріч між ними. Трамп заявив, що вони «як олія та оцет», повідомляє CNN.

ВІДЕО ДНЯ

«Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин, але побачимо, — сказав Трамп. — А потім побачимо, чи доведеться мені там бути».

Зауваження президента прозвучали після того, як міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що немає планів щодо зустрічі між двома лідерами.

Раніше американський президент стверджував, що путін і Зеленський зустрінуться в рамках його зусиль щодо припинення війни між росією та Україною. Але ці плани ще не здійснилися.

РЕКЛАМА

Слід додати, що ще 19 серпня Трамп казав, що Зеленський і путін «ладнають трохи краще, ніж я думав».

«Думаю, у них усе добре. Я б не сказав, що вони коли-небудь стануть найкращими друзями, але в них усе добре», — стверджував він.

Нагадаємо, після тріумфу путіна на Алясці, союзники Трампа застерегли його від необдуманих кроків щодо хазяїна кремля.

РЕКЛАМА

33

Читайте нас у Facebook