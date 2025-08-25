- 20:06 Дуже смачний салат з баклажанів та болгарського перцю: обов’язково приготуйте та поділіться з подругами
Дуже смачний салат з баклажанів та болгарського перцю: обов’язково приготуйте та поділіться з подругами
Цей салат з баклажанів та болгарського перцю виходить густої консистенції. Можна їсти просто з основною стравою, а можна покласти на брускету. Навіть на святковому столі канапки з таким салатом виглядатимуть просто ідеально, ділиться фудблогерка Ольга Мордовіна, яка раніше давала рецепт пиріжків на цибулевому тісті.
Складники:
- баклажани — 2,5 кг
- помідори — 1,5 кг
- перець солодкий — 1,5 кг
- цибуля — 500 г
- олія — 100 мл
- оцет 9% - 60- 80 мл
- сіль — 3 ст.л. без гірки (за смаком)
- цукор — 250 г
- гіркий перець — 3 шт.
Приготування:
Баклажани потрібно очистити від шкірки та нарізати на квадратики середнього розміру. Цибулю порізати напівкільцями. Болгарський перець ріжемо на смужки. Помідори перекрутити через м'ясорубку разом із пекучим перцем.
У каструлю з товстим дном наливаємо олію. Далі додаємо цибулю і обсмажуємо 5 хвилин до золотистого кольору, додаємо перець та перекручені помідори з пекучим перцем. Кладемо цукор і сіль.
Тушкуємо це все на середньому вогні з моменту закипання 15 хвилин. Далі кладемо баклажани і тушкуємо це все 25 хвилин. Додаємо оцет і ще тушкуємо 2−3 хвилини. Обов'язково пробуємо його на смак.
Виключаємо салат, розкладаємо у стерильні банки та закриваємо. Під ковдру класти не потрібно.
Нагадаємо рецепт баклажанів по-азійськи.
