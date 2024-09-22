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Пиріжки на цибулевому тісті: бюджетно та смачно

20:30 23 вересня 2024
Пиріжки на цибулевому тісті

Так, це не дуже корисно, але один раз на пів року можна дозволити собі приготувати пиріжки, смажені на олії. Тісто готувати просто, тому вийде воно у кожної господині, ділиться кулінарка Ольга Мордовіна.

Складники:

  • 2 середні цибулини
  • 0,5 л води
  • 40 г живих дріжджів
  • 1 ч. л. солі
  • 2 ст. л. цукру
  • 2 ст. л. горілки
  • 5 ст. л. олії
  • 0,9 — 1 кг борошна

Приготування:

Цибулю натерти на дуже дрібну тертку (ту, що на деруни). Воду закип'ятити й вилити до цибулі.

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Обов'язково зачекати, поки охолоне до теплого стану. Додаємо все інше і замішуємо тісто. Воно має бути м'яке і злегка липкувате. Накриваємо рушником і даємо час, щоб підійшло.

Ділимо тісто на 30−35 частинок та робимо пиріжечки з улюбленою начинкою.

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Смажимо на олії, щоб покривала пиріжок.

Радимо також приготувати сирники без… сиру — оригінальну і дуже смачну страву. Також побалуйте рідних млинцями з грибною начинкою та сиром.

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