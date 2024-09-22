Пиріжки на цибулевому тісті: бюджетно та смачно

Так, це не дуже корисно, але один раз на пів року можна дозволити собі приготувати пиріжки, смажені на олії. Тісто готувати просто, тому вийде воно у кожної господині, ділиться кулінарка Ольга Мордовіна.

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Складники: 2 середні цибулини

0,5 л води

40 г живих дріжджів

1 ч. л. солі

2 ст. л. цукру

2 ст. л. горілки

5 ст. л. олії

0,9 — 1 кг борошна

Приготування:

Цибулю натерти на дуже дрібну тертку (ту, що на деруни). Воду закип'ятити й вилити до цибулі.

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Обов'язково зачекати, поки охолоне до теплого стану. Додаємо все інше і замішуємо тісто. Воно має бути м'яке і злегка липкувате. Накриваємо рушником і даємо час, щоб підійшло.

Ділимо тісто на 30−35 частинок та робимо пиріжечки з улюбленою начинкою.

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Смажимо на олії, щоб покривала пиріжок.

Радимо також приготувати сирники без… сиру — оригінальну і дуже смачну страву. Також побалуйте рідних млинцями з грибною начинкою та сиром.

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