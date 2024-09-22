Пиріжки на цибулевому тісті: бюджетно та смачно
Так, це не дуже корисно, але один раз на пів року можна дозволити собі приготувати пиріжки, смажені на олії. Тісто готувати просто, тому вийде воно у кожної господині, ділиться кулінарка Ольга Мордовіна.
Складники:
- 2 середні цибулини
- 0,5 л води
- 40 г живих дріжджів
- 1 ч. л. солі
- 2 ст. л. цукру
- 2 ст. л. горілки
- 5 ст. л. олії
- 0,9 — 1 кг борошна
Приготування:
Цибулю натерти на дуже дрібну тертку (ту, що на деруни). Воду закип'ятити й вилити до цибулі.
Обов'язково зачекати, поки охолоне до теплого стану. Додаємо все інше і замішуємо тісто. Воно має бути м'яке і злегка липкувате. Накриваємо рушником і даємо час, щоб підійшло.
Ділимо тісто на 30−35 частинок та робимо пиріжечки з улюбленою начинкою.
Смажимо на олії, щоб покривала пиріжок.
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