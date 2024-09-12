Соус з перцю й баклажанів на зиму: оригінальний македонський рецепт закрутки

Болгарський перець на зиму можна приготувати не тільки з кетчупом «Чилі». Цей смачний овоч є основою неперевершеного соусу з перцю та баклажанів, який є дуже популярним на Балканах. Йдеться про айвар. Це пікантний соус з червоного перцю, баклажанів, часнику, олії та спецій. Законсервувати на зиму айвар самому нескладно. Пропонуємо вам скористатись порадами німецького фудблогера Маті, автора ютуб-каналу Outdoor Kitchen, який пропонує приготувати соус айвар за оригінальним македонським рецептом.

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Інгредієнти:

5 кг червоного перцю

1 кг баклажанів

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500 мл соняшникової олії

100 мл оцту

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4 зубки часнику

1 столова ложка цукру

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3 столові ложки солі

1 столова ложка чорного перцю горошком

Приготування

Перець і баклажани запекти в духовці (в оригінальному рецепті автор пропонує запекти овочі на грилі, щоб додати до страви запах диму. Але й запечені в духовці перці та баклажани неперевершені на смак). Скласти у велику миску, щільно накрити кришкою та закутати, щоб хвилин через 30 хвилин легко почистити овочі від шкірки, а перець ще й від насіння. Після цього перець і баклажани перебити блендером або в кухонному комбайні до однорідної консистенції.

В каструлі розігріти пів літра соняшникової олії та додати суміш перцю й баклажанів. Прогріти на вогні 10 хвилин, постійно помішуючи. Потім додати до айвару подрібнений часник, чорний мелений перець і варити на повільному вогні протягом години, періодично помішуючи, щоб не підгорів. Через годину додати до айвару сіль, цукор і оцет. І проварити ще 10 хвилин, постійно помішуючи. Далі розлити айвар по стерилізованих банках, закрити їх, перевернути й закутати ковдрою для повільного остигання.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як приготувати смачну закуску з запеченого на грилі або в духовці болгарського перцю.

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