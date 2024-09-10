«Їсти потрібно відразу»: готуємо баклажани по-азійськи

Осінь — золота пора, коли стільки смачних страв можна приготувати з баклажанів, перцю, кабачків, томатів й інших овочів та фруктів.

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Страву, яку запропонували приготувати на сайті з рецептами, можна віднести до азійської кухні. Вона виходить ароматною, соковитою, з неповторним смаком.

Для приготування знадобляться такі продукти:

Баклажани — 1 кг.;

Цукор — 2 ст.л.;

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Часник — 3 зуб.;

Чілі перець — 1 невеликий;

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Соус соєвий — 3 ст.л.;

Соус теріякі — 1 ст.л.;

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Зелена цибуля — невеликий пучок;

Кунжутна або звичайна олія — 2 ст.л.

Приготування:

Нарізати баклажани великими брусками (приблизно 5 см на 1.5 см). Посипати їх цукром, накрити тарілкою, зверху поставити гніт (щось важке) й залишити овоч у такому вигляді на 40 хвилин.

Потім трохи віджати баклажани й злити рідину.

Обсмажити баклажани на сковорідці з додаванням кунжутної або звичайної олії, регулярно помішуючи до золотистого кольору з кожної сторони. Вогонь повинен бути середнім.

Підсмажити на цій сковорідці подрібнені ножем часник та перчик чілі.

Через хвилину додати до них соєвий соус та соус теріякі.

Повернути баклажани назад у сковорідку, перемішати, готувати на повільному вогні ще пару хвилин.

Посипати страву нарізаною дрібно зеленою цибулею та кунжутом.

Тепер можна подавати до столу.

Нагадаємо, смачна закуска також виходить з печеного болгарського перцю за рецептом кухаря Володимира Ярославського. Такий перчик також можна приготувати й на зиму.

На зиму також можна приготувати цілі мариновані баклажани.

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