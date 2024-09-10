«Їсти потрібно відразу»: готуємо баклажани по-азійськи
Осінь — золота пора, коли стільки смачних страв можна приготувати з баклажанів, перцю, кабачків, томатів й інших овочів та фруктів.
Страву, яку запропонували приготувати на сайті з рецептами, можна віднести до азійської кухні. Вона виходить ароматною, соковитою, з неповторним смаком.
Для приготування знадобляться такі продукти:
Баклажани — 1 кг.;
Цукор — 2 ст.л.;
Часник — 3 зуб.;
Чілі перець — 1 невеликий;
Соус соєвий — 3 ст.л.;
Соус теріякі — 1 ст.л.;
Зелена цибуля — невеликий пучок;
Кунжутна або звичайна олія — 2 ст.л.
Приготування:
Нарізати баклажани великими брусками (приблизно 5 см на 1.5 см). Посипати їх цукром, накрити тарілкою, зверху поставити гніт (щось важке) й залишити овоч у такому вигляді на 40 хвилин.
Потім трохи віджати баклажани й злити рідину.
Обсмажити баклажани на сковорідці з додаванням кунжутної або звичайної олії, регулярно помішуючи до золотистого кольору з кожної сторони. Вогонь повинен бути середнім.
Підсмажити на цій сковорідці подрібнені ножем часник та перчик чілі.
Через хвилину додати до них соєвий соус та соус теріякі.
Повернути баклажани назад у сковорідку, перемішати, готувати на повільному вогні ще пару хвилин.
Посипати страву нарізаною дрібно зеленою цибулею та кунжутом.
Тепер можна подавати до столу.
Нагадаємо, смачна закуска також виходить з печеного болгарського перцю за рецептом кухаря Володимира Ярославського. Такий перчик також можна приготувати й на зиму.
На зиму також можна приготувати цілі мариновані баклажани.102
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