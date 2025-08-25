41.08 / 41.59 48.01 / 48.72
Допомога до Дня Незалежності: хто отримає до 3100 грн

12:59 25 серпня 2025
До Дня Незалежності майже мільйон українських ветеранів отримають грошову допомогу

До Дня незалежності України понад 962 тис українців з числа ветеранів війни та тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною і відзначились, боронячи власну країну, отримають разову грошову виплату. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.

«Загальна суму виплат складає понад 1,1 млрд грн. Перші виплати вже направлено на рахунки отримувачів», — йдеться у повідомленні.

В міністерстві нагадали, що виплата до Дня незалежності була запроваджена у 2023 році, коли Кабінет Міністрів України ухвалив розроблену Мінсоцполітики постанову «Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань».

«Відповідно до чинного законодавства, майже мільйон українців отримають ці виплати у розмірах від 450 грн до 3 100 грн», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт, який передбачає державну підтримку для військовослужбовців, звільнених з російського полону та тих, хто потребує тривалого лікування. За документ проголосувало 270 народних депутатів.

