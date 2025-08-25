- 13:19 «Азов» зірвав наступ російської армії на Донбасі
- 12:59 Допомога до Дня Незалежності: хто отримає до 3100 грн
- 12:51 Більше не одягається як герцогиня: який сигнал Меган Маркл надсилає королівській родині
- 12:23 «Вибух пішов на мого Андрія — він прикрив собою хлопців»: історія бійця саперного полку «Хижак», який загинув у Лимані
- 12:18 Сила нації — у її єдності! — Пелюховський
- 12:03 Де дивитись онлайн «Динамо» — «Маккабі» (Тель-Авів): букмекери оцінили шанси команди Шовковського залишитися в Лізі Європи
- 11:59 Зірки на боці щасливчиків: кому доля готує прорив у коханні, кар’єрі та фінансах — гороскоп на початок осені
- 11:54 Пенсії у 2026 році: кому виплати підвищать у першу чергу
- 11:25 Стратегія Трампа провалюється, бо рф тікає від мирної угоди: чим це загрожує Україні
- 11:12 Хрусткий край, тягучий сир, аромат розмарину: ідеальний пиріг на вечерю за 20 хвилин
- 10:52 У росії назвали Зеленського нелегітимним для переговорів і поставили під питання «право України на існування»
- 10:26 Не погниє й не зів’яне: 10 найкращих способів зберегти часник до весни
До Дня незалежності України понад 962 тис українців з числа ветеранів війни та тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною і відзначились, боронячи власну країну, отримають разову грошову виплату. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.
«Загальна суму виплат складає понад 1,1 млрд грн. Перші виплати вже направлено на рахунки отримувачів», — йдеться у повідомленні.
В міністерстві нагадали, що виплата до Дня незалежності була запроваджена у 2023 році, коли Кабінет Міністрів України ухвалив розроблену Мінсоцполітики постанову «Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань».
«Відповідно до чинного законодавства, майже мільйон українців отримають ці виплати у розмірах від 450 грн до 3 100 грн», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт, який передбачає державну підтримку для військовослужбовців, звільнених з російського полону та тих, хто потребує тривалого лікування. За документ проголосувало 270 народних депутатів.13
