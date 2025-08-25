Швидкий і ситний обід: фарширований перець з куркою та грибами

Блогерка Віка Королівська, яка пропагує здоровий спосіб життя, поділилася рецептом смачного обіду. Вона запропонувала приготувати фарширований перець з куркою та грибами.

ВІДЕО ДНЯ

«Показую обід з мого плану харчування — смачно, збалансовано і красиво на тарілці. Запечений перець з куркою, грибами, рисом і сиром — це про білок, ситість і теплу домашню їжу», — зазначила блогерка.

Вона також порахувала калорії обіду, до складу якого, крім перцю ще увійшов салат — 456 ккал / Б: 32,5 г / Ж: 18,9 г / В: 36,7 г

Основна страва:

• Болгарський перець — 1 шт

• Куряче філе — 80 г

• Шампіньйони — 80 г

• Цибуля — 30 г

• Йогурт — 50 мл

• Рис відварений — 50 г

• Твердий сир до 45% - 20 г

• Олія — 5 г

• Сіль, спеції, зелень

РЕКЛАМА

Салат:

• Помідори чері — 80 г

• Огірок — 50 г до

• Листя салату — 40 г

• Стручкова квасоля (або спаржа) — 30 г

• Олія — 3 г

• Насіння або горішки — 5 г

Спосіб приготування:

Перець розрізати навпіл, запекти 15−20 хв при 220 °C.

Гриби та цибулю обсмажити, додати подрібнену курку, рис, йогурт — тушкувати до густоти.

РЕКЛАМА

Наповнити перці сумішшю, посипати сиром і запекти до рум’яності.

Салат: овочі нарізати, квасолю відварити, змішати все й заправити олією та горішками.

Рецептом смачного фаршированого перцю також поділився кухар Іван Янюк.

РЕКЛАМА

90

Читайте нас у Facebook