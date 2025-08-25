Швидкий і ситний обід: фарширований перець з куркою та грибами

- 17:07 Бачили очі, що замовляли: ЗМІ повідомляють про підозри ДБР щодо постачання неякісних окулярів військовим
Блогерка Віка Королівська, яка пропагує здоровий спосіб життя, поділилася рецептом смачного обіду. Вона запропонувала приготувати фарширований перець з куркою та грибами.
«Показую обід з мого плану харчування — смачно, збалансовано і красиво на тарілці. Запечений перець з куркою, грибами, рисом і сиром — це про білок, ситість і теплу домашню їжу», — зазначила блогерка.
Вона також порахувала калорії обіду, до складу якого, крім перцю ще увійшов салат — 456 ккал / Б: 32,5 г / Ж: 18,9 г / В: 36,7 г
Основна страва:
• Болгарський перець — 1 шт
• Куряче філе — 80 г
• Шампіньйони — 80 г
• Цибуля — 30 г
• Йогурт — 50 мл
• Рис відварений — 50 г
• Твердий сир до 45% - 20 г
• Олія — 5 г
• Сіль, спеції, зелень
Салат:
• Помідори чері — 80 г
• Огірок — 50 г до
• Листя салату — 40 г
• Стручкова квасоля (або спаржа) — 30 г
• Олія — 3 г
• Насіння або горішки — 5 г
Спосіб приготування:
Перець розрізати навпіл, запекти 15−20 хв при 220 °C.
Гриби та цибулю обсмажити, додати подрібнену курку, рис, йогурт — тушкувати до густоти.
Наповнити перці сумішшю, посипати сиром і запекти до рум’яності.
Салат: овочі нарізати, квасолю відварити, змішати все й заправити олією та горішками.
Рецептом смачного фаршированого перцю також поділився кухар Іван Янюк.90
