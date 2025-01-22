Інноваційно та здорово: дієтологиня про тренди у здоровому харчуванні

Правильне харчування давно стало не лише трендом. Воно уже є способом життя, який набирає популярність. У цій сфері з’явилися нові акценти. Тепер замість суворості та жорстких обмежень багато трендів спрямовані на простоту, баланс та комфорт у повсякденному житті.

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«2025 рік — пройде під лозунгом: «Натурально, інноваційно, овочево та здорово!» - ділиться дієтологиня Катерина Черкаська. — Зараз важливий індивідуальний підхід до раціону. Крім того, інтуїтивне харчування краще строгих дієт.

Жорсткі дієтичні рамки йдуть у минуле. Дедалі більше людей відмовляється від обмеження калорій на користь здорового, збалансованого харчування. Цей підхід передбачає, що людина їсть, коли відчуває голод, і вибирає їжу, виходячи зі своїх потреб та набутих знань".

За словами дієтологині, на ринку здорового харчування зростає інтерес до функціональних продуктів.

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«Це продукти, які не лише насичують, а й приносять додаткові переваги для здоров’я: від підтримки імунітету до покращення когнітивних функцій. Популярне спрощення процесу приготування їжі, мінімізування процесів підготовки та приготування їжі. Менше втручання — більше користі. Також популярність наберуть сервіси доставки здорового, збалансованого раціону», — впевнена дієтологиня.

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