Як зберегти кавун до новорічного столу: перевірені способи, які працюють
Літо закінчується, але його яскравими фарбами та смачними фруктами, овочами та ягодами хотілося б довше насолоджуватися. Кавун — це ідеальна літня їжа. Деякі господині його консервують на зиму.
Але зберегти кавун можна й у свіжому вигляді. Аграрії зазначають, що стиглий, але не перезрілий кавун — основа успішного зберігання.
У такої ягоди шкірка має бути твердою, блискучою, без тріщин, вм'ятин чи м'яких ділянок. Хвостик сухий та коричневий. Місце, де кавун торкався землі, має бути кремово-жовтим або золотистим.
Стиглий плід видає глухий, дзвінкий звук, схожий на барабанний.
Для тривалого зберігання краще обирати кавуни вагою 4−6 кг, пише gazeta.ua.
На зиму потрібно вибирати пізньостиглі сорти з товстою шкіркою. Вони краще переносять тривале зберігання.
Ідеальна температура для зберігання цілого кавуна — від 10 до 15 °C. У прохолодному підвалі чи коморі кавун може залишатися свіжим до 2−3 місяців.
Вологість, при якій кавун буде свіжим тривалий час, повинна бути 80−85%. У надмірно сухому приміщенні буде висушуватися м'якуш плода, а надмірна вологість сприяє появі плісняви.
Краще за все загорнути кавун у суху бавовняну тканину або покласти на дерев'яну підставку.
Зберігати кавун потрібно у горизонтальному положенні, уникаючи тиску на одну точку. Періодично його треба перевертати.
Для смузі чи десертів кавун можна заморозити — видалити шкірку та насіння, нарізати м'якуш кубиками розміром 2−3 см. Розкласти шматочки на деко, застелене пергаментом, і поставити у морозилку на 2−3 години. Потім заморожені шматочки можна перекласти у герметичний пакет або контейнер.
Заморожений кавун зберігається до 8−12 місяців.
Ми також розповідали, кому не можна їсти кавуни.44
