Маринований кавун: для тих, хто любить екзотику
Зазвичай кавуни їдять просто з задоволенням, але трапляються і незвичні рецепти. Наприклад, кавуновий мед. Або ось така досить специфічна консервація, що підходить для тих, хто в дитинстві любив квашені кавуни з бочки, тільки ці ще добріші. Консервований кавун мало схожий на свіжий, але це смачно, ділиться кулінарка Людмила Крижанівська.
Приготування:
У 3 літрову банку закласти зонтик кропу, 2 зубчики часнику, листочок смородини, порізаний на шматочки кавун. Кавуни залити кип'ятком 2 рази на 10 хвилин. На третій раз залити маринадом.
Маринад:
- злита з 3 л банки вода,
- 1 столова ложка солі,
- 80 г цукру,
- 60 мл оцту,
- 2 таблетки аспірину
Банки закрутити, перевернути, накрити ковдрою. Зберігати в прохолодному місці.
Нагадаємо рецепт салату з кавуна, фети та фісташок.32