Маринований кавун: для тих, хто любить екзотику

Зазвичай кавуни їдять просто з задоволенням, але трапляються і незвичні рецепти. Наприклад, кавуновий мед. Або ось така досить специфічна консервація, що підходить для тих, хто в дитинстві любив квашені кавуни з бочки, тільки ці ще добріші. Консервований кавун мало схожий на свіжий, але це смачно, ділиться кулінарка Людмила Крижанівська.

Приготування:

У 3 літрову банку закласти зонтик кропу, 2 зубчики часнику, листочок смородини, порізаний на шматочки кавун. Кавуни залити кип'ятком 2 рази на 10 хвилин. На третій раз залити маринадом.

Маринад: злита з 3 л банки вода,

1 столова ложка солі,

80 г цукру,

60 мл оцту,

2 таблетки аспірину

Банки закрутити, перевернути, накрити ковдрою. Зберігати в прохолодному місці.

Нагадаємо рецепт салату з кавуна, фети та фісташок.

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