41.01 / 41.52 47.84 / 48.45
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Для них це небезпечно: кому не можна їсти кавуни

21:04 21 серпня 2025
Кавун

Кавуни цінуються за свій освіжаючий смак і багатий поживний вміст. Крім того, вони низькокалорійні, але при цьому надовго залишають відчуття ситості та допомагають швидко вгамувати спрагу. Хоча список їхніх корисних властивостей для здоров'я дуже довгий, деяким людям слід уникати споживання кавуна, пише Zdrowie.

Часте вживання кавуна може мати серйозні наслідки для людей з діагнозом «хронічна хвороба нирок». Все це завдяки калію, який він містить. Цей елемент виконує багато важливих функцій в організмі. Він відповідає, серед іншого, за правильну роботу м'язів, кислотно-лужний та електролітний баланс, а також впливає на функціонування нервової системи.

Нормальний рівень калію повинен бути в межах 3,5−5,0 ммоль/л. Надлишок калію виводиться через нирки з сечею. Однак у людей із захворюваннями нирок цей процес може бути порушений. Це може призвести до розвитку гіперкаліємії, стану, що виникає внаслідок надмірно високого рівня калію в організмі.

Відомо про дослідження випадку, опубліковане в журналі Annals of Internal Medicine. У трьох пацієнтів, які щодня вживали велику кількість кавуна, зокрема у вигляді соку, протягом періоду від трьох тижнів до двох місяців розвинулася важка гіперкаліємія. Симптоми включали проблеми із серцем, які виникли у двох пацієнтів. Потім пацієнти приймали ліки та обмежували споживання кавуна. Подальші результати аналізів показали, що рівень калію знову був у межах норми. Тим, хто сумнівається щодо того, чи можна їм вживати кавун, слід звернутися до лікаря.

Раніше «ФАКТИ» писали, що насіння базиліку регулює рівень цукру. Медики розповіли про його корисні властивості.

РЕКЛАМА

Читайте також: Не їжте це на ніч: продукти, які уповільнюють метаболізм

РЕКЛАМА

157

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таро-прогноз на 22 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Левам — «Диявол» та спокуси, Дівам — «Самітник» та пошук відповідей: таро-прогноз на 22 серпня

Метод «двох ложок»

Насипте звечора ці 2 засоби в унітаз, і вранці він буде сяяти яскравіше сонячних променів

М&#39;ясо. Фото pixabay

Суперпопулярний в українців продукт може різко подешевшати

Ванна завжди буде чистою

Як за 30 хвилин повернути ванній білий колір: поради від блогерки

Наступний матеріал
Новини партнерів