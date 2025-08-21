Для них це небезпечно: кому не можна їсти кавуни

Кавуни цінуються за свій освіжаючий смак і багатий поживний вміст. Крім того, вони низькокалорійні, але при цьому надовго залишають відчуття ситості та допомагають швидко вгамувати спрагу. Хоча список їхніх корисних властивостей для здоров'я дуже довгий, деяким людям слід уникати споживання кавуна, пише Zdrowie.

ВІДЕО ДНЯ

Часте вживання кавуна може мати серйозні наслідки для людей з діагнозом «хронічна хвороба нирок». Все це завдяки калію, який він містить. Цей елемент виконує багато важливих функцій в організмі. Він відповідає, серед іншого, за правильну роботу м'язів, кислотно-лужний та електролітний баланс, а також впливає на функціонування нервової системи.

Нормальний рівень калію повинен бути в межах 3,5−5,0 ммоль/л. Надлишок калію виводиться через нирки з сечею. Однак у людей із захворюваннями нирок цей процес може бути порушений. Це може призвести до розвитку гіперкаліємії, стану, що виникає внаслідок надмірно високого рівня калію в організмі.

Відомо про дослідження випадку, опубліковане в журналі Annals of Internal Medicine. У трьох пацієнтів, які щодня вживали велику кількість кавуна, зокрема у вигляді соку, протягом періоду від трьох тижнів до двох місяців розвинулася важка гіперкаліємія. Симптоми включали проблеми із серцем, які виникли у двох пацієнтів. Потім пацієнти приймали ліки та обмежували споживання кавуна. Подальші результати аналізів показали, що рівень калію знову був у межах норми. Тим, хто сумнівається щодо того, чи можна їм вживати кавун, слід звернутися до лікаря.

Раніше «ФАКТИ» писали, що насіння базиліку регулює рівень цукру. Медики розповіли про його корисні властивості.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

157

Читайте нас у Facebook