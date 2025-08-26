- 20:34 «Мріяв побудувати для дітей нову оселю у Вінниці»: воїн з Бахмуту не переніс важкі поранення, отримані в бою
Біг з бар’єрами, футбол, регбі та їзда верхи: Кейт Міддлтон вразила захопленнями своїх дітей
Кейт Міддлтон, яка разом з сім’єю переїжджає у новий будинок, розповіла про рішення, що впливає на освіту її дітей. За словами принцеси Уельської, спорт є невіднятною частиною життя юних принців та принцеси, особливо Шарлотти, яка продовжує дивувати всіх.
Відданість Кейт Міддлтон школі та спортивному життю своїх дітей підтверджується завдяки свідченням близьких до неї людей. Одна з них — Пантея Паркер, мати шкільного товариша принців.
«Я часто бачу її… Діти грають разом у регбі та футбол, тому ми завжди в її школі або в нашій», — сказала вона, пише Catalunya diari.
Кейт, за словами Паркер, «ніколи не пропускає жодного матчу своїх дітей, це справді неймовірно». Таким чином, стає зрозуміло, що принцеса Уельська не делегує цю роль, а безпосередньо бере участь у діяльності Джорджа, Шарлотти та Луї.
Сама Кейт визнала, що здорова конкуренція та спортивна майстерність — це цінності, які її родина заохочує щодня.
«Ми завжди трохи змагаємося одне з одним. Вони всі люблять спорт», — зізналася Кейт, натякаючи, що ця пристрасть живе в її домі.
Серед трьох дітей Шарлотта найбільше засвоїла цю філософію. Дівчинка послідовна в кожній дисципліні, яку вона практикує, що відображає рішучість матері підтримувати її на цьому шляху. Ця участь перетворила принцесу Шарлотту на головну фігуру у спортивній традиції принців Уельських.
Шарлотта довела, що вона набагато більше, ніж просто звичайна вболівальниця. З дитинства вона виявляла ентузіазм в усьому, що пов'язано з фізичною активністю. Фактично зараз вона поєднує широкий спектр видів спорту, що робить її однією з найуніверсальніших королівських осіб.
У легкій атлетиці вона виділяється своєю швидкістю та конкурентоспроможністю, беручи участь у таких змаганнях, як забіги на 400 м та біг з бар'єрами. У футболі ж вона дивує своїм інтересом до гри на позиції воротаря, а це незвичайний вибір, що показує її рішучий характер. Регбі також є частиною її шкільного розпорядку, надаючи їй сили та навичок командної роботи, якостей, які високо цінують її батьки.
Її пристрасть до їзди верхи пов'язана з сімейною традицією, успадкованою від королеви Єлизавети II, яка завжди любила коней. Маленька принцеса не лише займається спортом, але й із задоволенням супроводжує батьків на важливих спортивних заходах. Вона була присутня на чоловічому фіналі Вімблдону, а пізніше поїхала до Швейцарії, щоб вболівати за англійську збірну у фіналі жіночого Євро разом з принцом Вільямом.
Раніше стало відомо, чому шлюб Кейт Міддлтон та принца Вільяма опинився під загрозою розпаду.
