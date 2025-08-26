Біг з бар’єрами, футбол, регбі та їзда верхи: Кейт Міддлтон вразила захопленнями своїх дітей

Кейт Міддлтон, яка разом з сім’єю переїжджає у новий будинок, розповіла про рішення, що впливає на освіту її дітей. За словами принцеси Уельської, спорт є невіднятною частиною життя юних принців та принцеси, особливо Шарлотти, яка продовжує дивувати всіх.

ВІДЕО ДНЯ

Відданість Кейт Міддлтон школі та спортивному життю своїх дітей підтверджується завдяки свідченням близьких до неї людей. Одна з них — Пантея Паркер, мати шкільного товариша принців.

«Я часто бачу її… Діти грають разом у регбі та футбол, тому ми завжди в її школі або в нашій», — сказала вона, пише Catalunya diari.

Кейт, за словами Паркер, «ніколи не пропускає жодного матчу своїх дітей, це справді неймовірно». Таким чином, стає зрозуміло, що принцеса Уельська не делегує цю роль, а безпосередньо бере участь у діяльності Джорджа, Шарлотти та Луї.

РЕКЛАМА

Сама Кейт визнала, що здорова конкуренція та спортивна майстерність — це цінності, які її родина заохочує щодня.

«Ми завжди трохи змагаємося одне з одним. Вони всі люблять спорт», — зізналася Кейт, натякаючи, що ця пристрасть живе в її домі.

Серед трьох дітей Шарлотта найбільше засвоїла цю філософію. Дівчинка послідовна в кожній дисципліні, яку вона практикує, що відображає рішучість матері підтримувати її на цьому шляху. Ця участь перетворила принцесу Шарлотту на головну фігуру у спортивній традиції принців Уельських.

Шарлотта довела, що вона набагато більше, ніж просто звичайна вболівальниця. З дитинства вона виявляла ентузіазм в усьому, що пов'язано з фізичною активністю. Фактично зараз вона поєднує широкий спектр видів спорту, що робить її однією з найуніверсальніших королівських осіб.

РЕКЛАМА

У легкій атлетиці вона виділяється своєю швидкістю та конкурентоспроможністю, беручи участь у таких змаганнях, як забіги на 400 м та біг з бар'єрами. У футболі ж вона дивує своїм інтересом до гри на позиції воротаря, а це незвичайний вибір, що показує її рішучий характер. Регбі також є частиною її шкільного розпорядку, надаючи їй сили та навичок командної роботи, якостей, які високо цінують її батьки.

Її пристрасть до їзди верхи пов'язана з сімейною традицією, успадкованою від королеви Єлизавети II, яка завжди любила коней. Маленька принцеса не лише займається спортом, але й із задоволенням супроводжує батьків на важливих спортивних заходах. Вона була присутня на чоловічому фіналі Вімблдону, а пізніше поїхала до Швейцарії, щоб вболівати за англійську збірну у фіналі жіночого Євро разом з принцом Вільямом.

Раніше стало відомо, чому шлюб Кейт Міддлтон та принца Вільяма опинився під загрозою розпаду.

Читайте також: Кейт Міддлтон більше не спить з чоловіком: названо причину

РЕКЛАМА

42

Читайте нас у Facebook