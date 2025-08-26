- 11:11 Керівництво виправної колонії на Харківщині перетворило в'язнів на рабів: ДБР провело серію затримань
- 10:44 Ребров викликав до збірної України двох дебютантів на відбірні матчі ЧС-2026 із Францією та Азербайджаном
- 10:23 У рф визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, — віцепрезидент США
- 10:05 Безпілотники росіян полюють на цивільний транспорт на трасі Херсон — Миколаїв, — Херсонська ОВА
- 09:58 Кейт Міддлтон стала білявкою: принцесу Уельську зняли з чоловіком та дітьми у Шотландії
- 09:39 На якому каналі дивитись онлайн «Серветт» — «Шахтар»: букмекери вірять в успіх донеччан у Женеві
- 09:33 Скандальний бізнесмен Сергій Тищенко допомагає росіянам обходити санкції, — Тарас Загородній
- 09:30 Десятки дронів ворога атакували Україну в ніч на 26 серпня: який результат роботи ППО
- 09:22 «Яким би упораним не здавався путін, він не настільки неадекватний, щоб вірити у захоплення всієї території України», — Роман Шрайк
- 08:56 Польща не зможе відключити Starlink для України: у Навроцького зробили важливу заяву
- 08:36 У нічному небі над Україною помітили дивне явище: що це могло бути
- 08:17 Козорогам — зустріч із минулим, Близнюкам — нове кохання, а Ракам — шанс почати знову: гороскоп на 26 серпня
Кейт Міддлтон стала білявкою: принцесу Уельську зняли з чоловіком та дітьми у Шотландії
Поки штат слуг та помічників принца Вільяма та Кейт Міддлтон готують речі до переїзду у новий дім сімейства у Віндзорському парку, самі принц, принцеса та їх діти відправились у невелику поїздку до Шотландії.
Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.
Зокрема, папараці зняли королівську сім'ю дорогою до церкви в Шотландії.
На знімках Кейт сидить на пасажирському сидінні автомобіля Range Rover поряд із 43-річним чоловіком, принцом Вільямом. На задніх місцях розташувалися діти пари: 12-річний наслідний принц Джордж, 10-річна принцеса Шарлотта і семирічний принц Луї.
Зазначається, що недільну службу у церкві Crathie Kirk, куди прямувала сім'я, відвідали також король Великобританії Чарльз III та королева Камілла.
При цьому, що найбільше зацікавило представників ЗМІ, так це те, що волосся Кейт, яка у 2024 році повідомила про свою боротьбу з раком, стали ще світлішими, ніж були під час її нещодавнього відвідування Центру раннього розвитку.
На думку журналістів, принцеса Уельська багато років віддавала перевагу своєму натуральному русявому відтінку, але в останні місяці він стає помітно світлішим.
Британський психолог Керолін Мейр розповіла Fox News Digital, що, можливо, Кейт хоче почуватися «яскравіше та енергійніше», зазначивши, що волосся — це частина нашої особистості.
«Волосся — наша головна гордість і символ здоров'я і жіночності. Можливо, Кейт хоче почати життя заново і поглянути на нього більш оптимістично», — заявила Мейр.
Зазначимо, що Кейт Міддлтон з 2011 року одружена з принцом Вільямом, сином короля Великобританії Чарльза III і принцеси Діани. У пари троє дітей. У 2024 році принцеса Уельська перенесла операцію на черевній порожнині і на деякий час зникла з публічного простору, що породило безліч конспірологічних теорій. Незабаром Кейт оголосила, що вона виявила рак. Після тривалого лікування на початку цього року принцеса повідомила, що вийшла в ремісію і поступово повернулася до королівських обов'язків.
Нагадаємо, що, за інформацією ЗМІ, принц Вільям до Різдва стане королем, що радує і смутить деяких підданих, адже це значить, що до цього часу піде з життя його батько, король Чарльз III, якого багато британців люблять і поважають.186
Читайте нас у Facebook
Зірки на боці щасливчиків: кому доля готує прорив у коханні, кар’єрі та фінансах — гороскоп на початок осені