Кейт Міддлтон стала білявкою: принцесу Уельську зняли з чоловіком та дітьми у Шотландії

Поки штат слуг та помічників принца Вільяма та Кейт Міддлтон готують речі до переїзду у новий дім сімейства у Віндзорському парку, самі принц, принцеса та їх діти відправились у невелику поїздку до Шотландії.

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Зокрема, папараці зняли королівську сім'ю дорогою до церкви в Шотландії.

На знімках Кейт сидить на пасажирському сидінні автомобіля Range Rover поряд із 43-річним чоловіком, принцом Вільямом. На задніх місцях розташувалися діти пари: 12-річний наслідний принц Джордж, 10-річна принцеса Шарлотта і семирічний принц Луї.

Зазначається, що недільну службу у церкві Crathie Kirk, куди прямувала сім'я, відвідали також король Великобританії Чарльз III та королева Камілла.

При цьому, що найбільше зацікавило представників ЗМІ, так це те, що волосся Кейт, яка у 2024 році повідомила про свою боротьбу з раком, стали ще світлішими, ніж були під час її нещодавнього відвідування Центру раннього розвитку.

На думку журналістів, принцеса Уельська багато років віддавала перевагу своєму натуральному русявому відтінку, але в останні місяці він стає помітно світлішим.

Британський психолог Керолін Мейр розповіла Fox News Digital, що, можливо, Кейт хоче почуватися «яскравіше та енергійніше», зазначивши, що волосся — це частина нашої особистості.

«Волосся — наша головна гордість і символ здоров'я і жіночності. Можливо, Кейт хоче почати життя заново і поглянути на нього більш оптимістично», — заявила Мейр.

Зазначимо, що Кейт Міддлтон з 2011 року одружена з принцом Вільямом, сином короля Великобританії Чарльза III і принцеси Діани. У пари троє дітей. У 2024 році принцеса Уельська перенесла операцію на черевній порожнині і на деякий час зникла з публічного простору, що породило безліч конспірологічних теорій. Незабаром Кейт оголосила, що вона виявила рак. Після тривалого лікування на початку цього року принцеса повідомила, що вийшла в ремісію і поступово повернулася до королівських обов'язків.

Нагадаємо, що, за інформацією ЗМІ, принц Вільям до Різдва стане королем, що радує і смутить деяких підданих, адже це значить, що до цього часу піде з життя його батько, король Чарльз III, якого багато британців люблять і поважають.

