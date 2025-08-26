Складено рейтинг найкрасивіших актрис 2025 року: хто ввійшов до першої трійки

У світі кіно часто складають різні списки красивих акторів і актрис, які визивають не менше зацікавленості, ніж списки претендентів на отримання «Оскара».



Днями свій список найкрасивіших актрис 2025 року оприлюднив найбільший у світі портал про кінематограф IMDb (Internet Movie Database).

«У світі кіно зовнішність обговорюють гучніше за професійні навички, тому щорічні рейтинги краси викликають незмінний ажіотаж», — пояснили свій задум автори рейтингу.

Очолила престижний список 35-річна австралійська зірка Марго Роббі (на головному фото). Актриса, яка вже кілька років не сходить із перших позицій різних рейтингів, продовжує утримувати звання однієї з найвпливовіших постатей у Голлівуді. Її кар'єра, яка почалася з австралійського серіалу «Сусіди», досягла неймовірних висот завдяки ролям у таких блокбастерах, як «Вовк з Уолл-стріт», «Загін самогубців» та «Одного разу в Голлівуді». Марго завжди виглядає ідеально, і навіть після пологів їй удалося досить швидко прийти у форму.

Друге місце в рейтингу IMDb посіла 33-річна американська актриса Шейлін Вудлі, відома за фільмами «Дівергент» та «Винні зірки». Її природна краса та акторська глибина вже багато років привертають увагу як глядачів, так і критиків.

Замикає трійку лідерів 33-річна китайська актриса Ділраба Ділмурат. Те, що зірка увійшла до топ-3, відображає зростаючий вплив азіатського кінематографу на світовій арені та визнання нових стандартів краси, що виходять за рамки традиційних західних канонів.

А підтверджує цю тенденцію 25-річна південнокорейська актриса та співачка Ненсі Макдоні, яка посіла 4 місце. Дівчина вже не раз входила до топу найкрасивіших жінок світу. Шанувальники особливо люблять Ненсі за її любов до експериментів із зовнішністю та образами. При цьому, кожна її поява викликає хвилю захоплення у фанатів корейської культури.

На п'ятому місці опинилася 35-річна індійська зірка Криті Санон. Її називають однією з найяскравіших і різнобічних зірок сучасного Боллівуду.

Шосту позицію посіла 28-річна пакистанська актриса Ханія Аамір, чия популярність вийшла далеко за межі рідної країни. Відома по драмі «Тітлі» та романтичному серіалу «Ішкья», Аамір також є амбасадором бренду Maybelline New York, що підтверджує її статус не лише успішної актриси, а й впливової медійної особистості.

Сьоме місце дісталося 37-річній кубино-іспанській актрисі Ані де Армас, яку останнім часом активно обговорюється в пресі через чутки про роман із Томом Крузом. Її кар'єра — яскравий приклад успішного переходу з іспанського кіно до Голлівуду: розпочавши з невеликих ролей в Іспанії, вона здобула світову популярність завдяки участі у фільмах «Той, що біжить по лезу 2049» і «Не час помирати».

Восьмий рядок рейтингу зайняла 35-річна британська актриса Емма Вотсон, яка, незважаючи на те, що останнім часом відійшла від активної акторської діяльності, продовжує залишатися однією з найвідоміших і найвпливовіших фігур у світі кіно. Почавши з ролі Герміони Грейнджер у серії фільмів про Гаррі Поттера, Вотсон побудувала вражаючу кар'єру, поєднуючи акторську роботу з активною правозахисною діяльністю та просуванням феміністських ідей.

Дев'яте місце в списку викликало, мабуть, найнеоднозначніші реакції — його зайняла 39-річна Ембер Херд, яка, незважаючи на скандальне розлучення з Джонні Деппом і «скасування», що послідувало за ним, все ж таки була включена до рейтингу. Цей факт показує, що творці топу орієнтувалися передусім на зовнішні актриси, а не на її репутацію в медіапросторі.

Замикає десятку лідерів 31-річна турецька актриса Ханде Ерчел. Широку популярність зірка отримала завдяки ролі в серіалі «Постукайся в мої двері». Сьогодні багато росіянок вважають її еталоном краси.

В той же час автори рейтингу зазначають, що складання таких списків — це завжди суб'єктивний процес, що викликає суперечки і дискусії. Критерії відбору можуть включати не лише зовнішні дані, а й популярність у глядачів, кількість шанувальників у соцмережах, медійність та навіть успішність останніх проектів. Тим не менш, саме ці списки дозволяють побачити певні тенденції у розвитку індустрії кіно та зміні стандартів краси.

Нагадаємо, що в Голлівуді іноді складають і досить дивні рейтинги — наприклад, «список найбільш небажаних холостяків».

