40.49 / 41.57 47.75 / 48.40
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

В Україні припинили фінансування пенсій, але турбуватися нема про що

17:24 27 серпня 2025
пенсії

У той час як в Україні хочуть запровадити другий рівень пенсії — накопичувальний, держава продовжує платити пенсійні виплати пенсіонерам. Так, на виплати в серпні Пенсійний фонд України витратив 68,8 млрд грн.

Про це ПФУ повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, звітуючи про роботу за останній літній місяць. Слід зазначити, що хоча до кінця місяця залишилося ще кілька днів, у фонді заявили про завершення фінансування виплат.

Подібна практика є звичною для ПФУ, коли фінансування пенсій відбувається за кілька днів до кінця місяця і не означає, що закінчилися гроші. Просто, за практикою роботи Державного казначейства України, останні 3 робочі дні кожного місяця відомство складає звіт і не здійснює платежів, а необхідні платежі робляться заздалегідь.

Таким чином, усі гроші, необхідні для виплати пенсій, уже переказано Держказначейством та ПФУ до уповноважених банків і на «Укрпошту», тож пенсіонери з датою виплати після 25 серпня без проблем отримають свої гроші в призначений термін.

РЕКЛАМА

Тим часом з 1 жовтня в Україні для деяких категорій пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги зросте її розмір.

РЕКЛАМА
140

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Комар, який зараз служить в армії, поряд із знайденим ним скарбом. Фото автора

Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку

Судді «МастерШеф»

Шоу, яке було зіпсоване: мережа відреагувала на новий сезон «МастерШеф»

Газова плита

Власникам газових плит і котлів потрібно заплатити по 1500 гривень: попередження від газовиків

Таро прогноз на 27 серпня. Фото&nbsp;— Pixabay

Левам — «Правосуддя» і чесність перед самим собою, Водоліям — «Колісниця» та подолання перешкод: Таро-прогноз на 27 серпня

Наступний матеріал
Новини партнерів