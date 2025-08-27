- 19:46 Українка Магучих у неймовірному суперфіналі стала віцечемпіонкою «Діамантової ліги"-2025
В Україні припинили фінансування пенсій, але турбуватися нема про що
У той час як в Україні хочуть запровадити другий рівень пенсії — накопичувальний, держава продовжує платити пенсійні виплати пенсіонерам. Так, на виплати в серпні Пенсійний фонд України витратив 68,8 млрд грн.
Про це ПФУ повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, звітуючи про роботу за останній літній місяць. Слід зазначити, що хоча до кінця місяця залишилося ще кілька днів, у фонді заявили про завершення фінансування виплат.
Подібна практика є звичною для ПФУ, коли фінансування пенсій відбувається за кілька днів до кінця місяця і не означає, що закінчилися гроші. Просто, за практикою роботи Державного казначейства України, останні 3 робочі дні кожного місяця відомство складає звіт і не здійснює платежів, а необхідні платежі робляться заздалегідь.
Таким чином, усі гроші, необхідні для виплати пенсій, уже переказано Держказначейством та ПФУ до уповноважених банків і на «Укрпошту», тож пенсіонери з датою виплати після 25 серпня без проблем отримають свої гроші в призначений термін.
Тим часом з 1 жовтня в Україні для деяких категорій пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги зросте її розмір.140
