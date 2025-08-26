- 16:22 На підході є ще одна українська ракета: вперше показали наземну версію «Нептуна»
Де і коли дивитись онлайн «Фіорентина» — «Полісся»: розклад трансляцій та прогноз на матч відбору Ліги конференцій
У четвер, 28 серпня, житомирське «Полісся», яке поступилося «Фіорентині» у першому матчі (0:3), проведе на стадіоні клубу «Сассуоло» «Чітта дель Триколорі» у Реджо-нель-Емілії (домашня арена «фіпалок» «Артеміо Франкі» у Флоренції — на реконструкції) проти дворазового фіналіста турніру поєдинок у відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій (арбітр — 39-річний іспанець Рікардо де Бургос).
Якщо команда Рулана Ротаня, не беручи участі в 1/32 фіналу Кубка України, після гри в Пряшеві змогла перевести дух, то підопічні Стефано Піолі у стартовому поєдинку чемпіонату Італії в гостях не втрмали перемогу над «Кальярі» — 1:1 (Луперто, 90+4 — Мандрагона, 68).
Букмекери у майбутньому поєдинку вбачають беззаперечним фаворитом італійський клуб, який раніше не програв жодного з 11 матчів проти українських команд. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «Фіорентини» в основний час приймає з коефіцієнтом 1,23, на нічию — 7,30, на виграш підопічних Руслана Ротаня — 12,00. Питання з проходом команд, схоже, закрите заздалегідь — 1,001 у флорентійців проти 23,00 у колективу з Житомира, який, нагадаємо, пройшов у єврокубках «Санта-Колому» з Андорри та угорський «Пакш».
У прямій трансляції матч «Фіорентина» — «Полісся» на території України покаже (початок — о 21:00) платформа онлайн-телебачення «Київстар ТБ». Щоб безкоштовно дивитися поєдинок, достатньо ввести на сайті «Київстар ТБ» номер свого мобільного телефону, а потім — код, який відразу прийде по СМС.
Ліга конференцій. Раунд плей-оф кваліфікації. Матч-відповідь
28 серпня (четвер)
«Фіорентина» — «Полісся» 21:00 «Київстар ТБ»
Нагадаємо, якщо «Полісся» якимось дивом пройде «Фіорентину», то виступить в основному раунді Ліги конференцій, якщо ж ні, то вилетить з єврокубків.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію єврокубкового поєдинку «Серветт» — «Шахтар».
Фото ФК «Полісся»16
