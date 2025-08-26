У четвер, 28 серпня, донецький «Шахтар», який зіграв із «Серветтом» внічию в номінально домашній зустрічі (1:1), проведе на арені «Стад де Женев» у Женеві проти віцечемпіона Швейцарії матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій (арбітр — Гільєрмо Куадра Фернандес з Іспанії).

У колишні роки донецький клуб шість разів протистояв швейцарським клубам на їхніх полях, здобувши дві перемоги, один раз зігравши внічию і тричі поступившись: з «Серветтом» — 2:1 у 1983-му, з «Базелем» — 2:2 у 1996-му і 2:1 в 2008-му, з «Цюріхом» — 0:4 в 1998-му, з «Лугано» — 1:2 у 2001-му та з «Янг Бойз» — 0:2 (по пенальті — 2:4) у 2016-му.

Нагадаємо, що «Серветт», який 11 серпня очолив колишній наставник «Бордо» та «Лілля» 53-річний француз Жослін Гурвеннек, у нинішньому єврокубковому сезоні вже встиг вилетіти з Ліги чемпіонів від чеської «Вікторії» (1:0 у гостях, 1:3 вдома), а з Ліги Європи — від «Утрехта» з Нідерландів (1:3 на своєму полі, 1:2 на виїзді). У рамках чемпіонату Швейцарії женівці програли «Янг Бойз» (1:3) та «Санкт-Галлену» (1:4), а також зіграли внічию з «Цюріхом» (1:1). Крім того, суперник команди Арди Турана легко розгромив у рамках 1/32 фіналу Кубка країни скромну «Дарданію» — 5:0.

У майбутньому двобої букмекери бачать фаворитом український клуб. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «Серветта» в основний час приймає з коефіцієнтом 5,30, на нічию — 3,47, на виграш донеччан — 1,79. Вищі у «Шахтаря» і шанси на прохід в основний раунд єврокубків — 1,29 проти 3,10 у суперника.

У прямій трансляції матч «Серветт» — «Шахтар» на території України покажуть (початок — о 22:00) канал УПЛ ТБ та платформа онлайн-телебачення «Київстар ТБ». Щоб безкоштовно дивитися поєдинок на платформі, достатньо ввести на сайті «Київстар ТВ» номер свого мобільного телефону, а потім — код, який відразу прийде по СМС.

Ліга конференцій. Раунд плей-оф кваліфікації. Матч у відповідь

28 серпня (четвер)

«Серветт» — «Шахтар» 22:00 УПЛ ТБ, «Київстар ТБ»

Нагадаємо, що у разі успішного проходження швейцарського бар'єру «Шахтар» проб'ється до основного раунду Ліги конференцій, а у разі невдачі — вилетить із єврокубків.

Додамо, що донецький клуб останній раз залишався без єврокубкової осені 27 років тому, коли у серпні 1998-го вилетів із Кубка УЄФА від… швейцарського «Цюріха» (0:4 у гостях, 3:2 вдома).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у єврокубковому сезоні пройшов фінський «Ільвес» і турецький «Бешикташ», а також прикро поступився у серії пенальті грецькому «Панатінаїкосу».

Фото ФК «Шахтар»

