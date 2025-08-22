Кубок України з футболу, 1/32 фіналу: результати та відео матчів 22 — 25 серпня

У п'ятницю, 22 серпня, відбулися перші поєдинки 1/32 фіналу розіграшу Кубка України з футболу, який минулого сезону виграв донецький «Шахтар». Оскільки, починаючи з поточного розіграшу, турнір проходить у новому форматі, то вже на цій стадії змагань разом із аматорськими колективами, командами другої та першої ліг виступають 12 представників УПЛ (усі, окрім учасників єврокубків — «Динамо», «Шахтаря», «Полісся» та «Олександрії»).

Кубок України. 1/32 фіналу

22 серпня (п'ятниця)

«Локомотив» (Київ) — «Колос» (Ковалівка) — 2:2 (О. Савчук, 3, П. Савчук, 51 — Климчук, 86, 90+5). На 65-й хвилині Цуріков («Колос») не реалізував пенальті. По пенальті — 4:2.

«Вікторія» (Суми) — «Ворскла» (Полтава) — 1:0 (Шпірьонок, 24).

«Карбон» (Черкаси) — «Інгулець» (Петрове) — 1:2 (Кошелюк, 8 — Касімов, 3, Фарасеєнко, 49).

«Маяк» (Сарни) — «Металіст» (Харків) — 0:2 (Дігтяр, 16, 55). На 43-й хвилині вилучено Пороха («Металіст»).

Інші 24 кубкові поєдинки будуть зіграні 23—25 серпня.

Фото ФК «Колос»

