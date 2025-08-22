- 19:41 Гарантія безпеки: США можуть закрити небо над Україною
- 19:40 Кубок України з футболу, 1/32 фіналу: результати та відео матчів 22 — 25 серпня
- 19:22 Терезам — «Колесо Фортуни» та зміни, Близнюкам — «Вежа» та крах ілюзій: Таро-прогноз на 23 серпня
- 19:22 Не такі, як інші: у Джеффа Безоса і Марка Цукерберга помітили рису, яка відрізняє їх від багатьох людей
- 19:01 Провісник швидкої смерті двигуна: який запах має насторожити водія
- 18:45 «Ми продовжуємо робити подарунки ворогові»: Максим Жорін про галас навколо ракети «Фламінго»
- 18:34 Найкращий момент життя: Меган Маркл приголомшила зізнанням
- 18:18 Помилки минулого впливають на Україну: Андрій Пелюховський про шляхи розвитку країни
- 18:11 Лимонний поссет: простий та ніжний англійський десерт
- 17:45 Помер відомий радянський естрадний співак, який підтримав Україну у війні з росією
- 17:23 Гарантії безпеки, «як у НАТО», не передбачають надання Україні обов’язкової військової допомоги
- 16:53 Українські антикорупційні активісти говорять в унісон з російськими спецслужбами, відбілюючи НАБУ, — експерт про затримання в ОАЕ резидента ФСБ Христенка
Кубок України з футболу, 1/32 фіналу: результати та відео матчів 22 — 25 серпня
У п'ятницю, 22 серпня, відбулися перші поєдинки 1/32 фіналу розіграшу Кубка України з футболу, який минулого сезону виграв донецький «Шахтар». Оскільки, починаючи з поточного розіграшу, турнір проходить у новому форматі, то вже на цій стадії змагань разом із аматорськими колективами, командами другої та першої ліг виступають 12 представників УПЛ (усі, окрім учасників єврокубків — «Динамо», «Шахтаря», «Полісся» та «Олександрії»).
Кубок України. 1/32 фіналу
22 серпня (п'ятниця)
«Локомотив» (Київ) — «Колос» (Ковалівка) — 2:2 (О. Савчук, 3, П. Савчук, 51 — Климчук, 86, 90+5). На 65-й хвилині Цуріков («Колос») не реалізував пенальті. По пенальті — 4:2.
«Вікторія» (Суми) — «Ворскла» (Полтава) — 1:0 (Шпірьонок, 24).
«Карбон» (Черкаси) — «Інгулець» (Петрове) — 1:2 (Кошелюк, 8 — Касімов, 3, Фарасеєнко, 49).
«Маяк» (Сарни) — «Металіст» (Харків) — 0:2 (Дігтяр, 16, 55). На 43-й хвилині вилучено Пороха («Металіст»).
Інші 24 кубкові поєдинки будуть зіграні 23—25 серпня.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» програло у кваліфікації Ліги Європи «Маккабі» з Тель-Авіва.
Фото ФК «Колос»9
