Команда Ротаня в більшості розгромлена «Фіорентиною»: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій

Житомирське «Полісся», яке раніше зуміло пройти «Санта Колому» з Андорри та угорський «Пакш», провело на стадіоні «Татран» у словацькому Пряшеві перший поєдинок відбірного раунду плей-оф Ліги конференцій проти дворазового фіналіста турніру італійської «Фіорентини».

Ліга конференцій. Відбірний раунд плей-офф. Перший матч

«Полісся» (Україна) — «Фіорентина» (Італія) — 0:3

«Полісся»: Кудрик, Корнійчук (Гонсалвеш, 69), Сарапій (Бескоровайний, 83), Чоботенко (Жоао Віалле, 83), Кравченко, Андрієвський (Толедо Коста, 76), Бабенко, Леднєв, Назаренко, Гуцуляк, Філіппов (Гайдучик, 69).

Голи: Кудрик (8, у свої ворота), Госенс (32), Гудмундссон (69).

Команда Руслана Ротаня, стомлена щільним графіком ігор і постійними поневіряннями Європою (втім, як і «Шахтар» і «Динамо»), отримала шанс перевірити себе на тлі італійського гранда і, дав би Бог, створити диво.

281,25 млн євро проти 23,55 млн — така колосальна різниця у загальній трансферній вартості футболістів «Фіорентини» та «Полісся». Про що говорити, якщо один лише форвард «фіалок» Мойзе Кін дорожчий більш ніж удвічі (50 млн) за увесь склад житомирян. У будь-якому разі, хлопцям Ротаня треба було виходити на поле та віддавати усі сили. А там уже як складеться.

На жаль, не склалося. Команда екснаставника «Мілана» Стефано Піолі завдяки автоголу воротаря житомирян Кудрика (після «пострілу» Кіна) та влучним ударам Госенса та Гудмундссона впевнено перемогла, збільшивши свою безпрограшну серію у протистоянні з українськими клубами до 11 матчів (сім перемог, чотири нічиї). При цьому третій м'яч «фіалки» забили, вже граючи у меншості (наприкінці першого тайму пряму червону картку за удар суперника ліктем заробив Кін).

Матч-відповідь відбудеться 28 серпня на стадіоні клубу «Сассуоло» «Чітта дель Триколорі» в Реджо-нель-Емілії (домашня арена «Фіорентини» «Артеміо Франкі» у Флоренції — на реконструкції).

Нагадаємо, якщо «Полісся» раптом пройде «Фіорентину», то виступить в основному раунді Ліги конференцій, якщо ж ні, то вилетить з єврокубків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Полісся» у домашньому поєдинку чемпіонату України поступилося ЛНЗ.

Фото ФК «Полісся»

10

