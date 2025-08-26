41.10 / 41.61 47.89 / 48.57
Росіяни захопили два села на Дніпропетровщині, — DeepState

14:45 26 серпня 2025
Росіяни окупували Новогеоргіївку та Запорізьке. Фото DeepState

Аналітики проєкта DeepState, які раніше зазначали, що супротивник намагається повністю видавити українські підрозділи із Серебрянського лісництва, де росіяни просувалися останнім часом, повідомили про окупацію ворогом двох населенних пунктів.

Так, повідомляється про окупацію Новогеоргіївки — села у Синельниковському районі Дніпропетровщини, а також розташованого неподалік населенного пункту Запорізьке.

Фото DeepState

Також монітори констатують просування росіян поблизу населенних пунктів Шевченко, Біла Гора та в Олександро-Шультиному.

Фото DeepState

Нагаємо, що днями було офіційно підтвердженно звільнення Силами оборони України кількох населенних пунктів на Донеччині. Так, ворога вибили з Новомихайлівки, Михайлівки, Зеленого Гая та Володимирівки.

До цього Генштаб ЗСУ підтверджував інформацію щодо зачистки від ворога населенних пунктів на Добропільскому напрямку, куди прорвалися росіяни — Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

А на початку серпня підрозділи Сил оборони України витеснили ворога з кількох населенних пунктів у прикордонні Сумщини.

Фото DeepState

29

