- 15:02 9000 гривень соцдопомоги за умови навчання та роботи, а нелегалам 5 років в’язниці: у Польщі готують законопроєкт про українських біженців
- 14:46 Чим зайнятися у вересні в саду та на городі: посівний календар на перший місяць осені
- 14:45 Росіяни захопили два села на Дніпропетровщині, — DeepState
- 14:19 Колишній директор ЦРУ сумнівається у можливості зустрічі путіна та Зеленського
- 14:03 Пряні та ароматні помідори по-грузинськи: рецепт на зиму, який вас вразить
- 13:53 Де дивитись онлайн «Динамо» — «Маккабі» (Тель-Авів): букмекери оцінили шанси команди Шовковського залишитися в Лізі Європи
- 13:41 Чому ПФУ може відмовити в призначенні пенсії і що робити пенсіонеру
- 13:21 Дві поразки окупантів на Донбасі та зміна тактики: експерт розповів про наслідки наступу росіян
- 12:59 В Україні посилять контроль за пільговиками: кого стосується та в чому причина
- 12:40 Агентка фсб готувала теракти проти Нацгвардії та ТЦК у Києві: СБУ зірвала плани ворога
- 12:23 Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку
- 12:01 Скорпіонам важливо уникати ризикованих вкладень, а на Козорогів чекає винагорода: фінансовий гороскоп на тиждень 25 — 31 серпня
Росіяни захопили два села на Дніпропетровщині, — DeepState
Аналітики проєкта DeepState, які раніше зазначали, що супротивник намагається повністю видавити українські підрозділи із Серебрянського лісництва, де росіяни просувалися останнім часом, повідомили про окупацію ворогом двох населенних пунктів.
Так, повідомляється про окупацію Новогеоргіївки — села у Синельниковському районі Дніпропетровщини, а також розташованого неподалік населенного пункту Запорізьке.
Також монітори констатують просування росіян поблизу населенних пунктів Шевченко, Біла Гора та в Олександро-Шультиному.
Нагаємо, що днями було офіційно підтвердженно звільнення Силами оборони України кількох населенних пунктів на Донеччині. Так, ворога вибили з Новомихайлівки, Михайлівки, Зеленого Гая та Володимирівки.
До цього Генштаб ЗСУ підтверджував інформацію щодо зачистки від ворога населенних пунктів на Добропільскому напрямку, куди прорвалися росіяни — Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.
А на початку серпня підрозділи Сил оборони України витеснили ворога з кількох населенних пунктів у прикордонні Сумщини.
Фото DeepState29
Читайте нас у Facebook
Зірки на боці щасливчиків: кому доля готує прорив у коханні, кар’єрі та фінансах — гороскоп на початок осені