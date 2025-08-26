- 20:34 «Мріяв побудувати для дітей нову оселю у Вінниці»: воїн з Бахмуту не переніс важкі поранення, отримані в бою
Підчеревина у цибулевому лушпинні: смачніше за будь-яку магазинну ковбасу
Фудблогер Петро Даниш, який раніше поділився рецептом намазки, яку він зробив з ковбасою, розповів, як в домашніх умовах приготувати смачну підчеревину у цибулевому лушпинні.
«Підчеревина у цибулевому лушпинні. Це смачніше за будь-яку магазинну ковбасу», — пише блогер на своїй сторінці у соцмережі та додає, що саме лушпиння придає смакових ноток та є натуральним барвником.
Інгредієнти:
- Лушпиння;
- Підчеревина;
- Сіль та перець горошком;
- Лавровий листок;
- Вода;
- Спеції для маринування (сіль, перець, паприка, паприка Чілі) — за смаком.
Приготування:
- Підчеревину варити 40−60 хвилин на повільному вогні з додаванням лушпиння, перцю горошком, лаврового листа, солі.
- Змішати спеції для маринування та обваляти в них зварену підчеревину.
- Загорнути підчеревину у пергамент та відправити на ніч у холодильник.
Раніше кулінар Олег Сизоненко поділився рецептом копченого сала, яке також готується із цибулевим лушпинням.
Фото — скріншот
