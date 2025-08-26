41.08 / 41.60 47.90 / 48.57
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Підчеревина у цибулевому лушпинні: смачніше за будь-яку магазинну ковбасу

16:39 26 серпня 2025
Рецепт домашньої черевики. Фото&nbsp;— скріншот

Фудблогер Петро Даниш, який раніше поділився рецептом намазки, яку він зробив з ковбасою, розповів, як в домашніх умовах приготувати смачну підчеревину у цибулевому лушпинні.

«Підчеревина у цибулевому лушпинні. Це смачніше за будь-яку магазинну ковбасу», — пише блогер на своїй сторінці у соцмережі та додає, що саме лушпиння придає смакових ноток та є натуральним барвником.

Інгредієнти:

  • Лушпиння;
  • Підчеревина;
  • Сіль та перець горошком;
  • Лавровий листок;
  • Вода;
  • Спеції для маринування (сіль, перець, паприка, паприка Чілі) — за смаком.

Приготування:

РЕКЛАМА
  • Підчеревину варити 40−60 хвилин на повільному вогні з додаванням лушпиння, перцю горошком, лаврового листа, солі.
  • Змішати спеції для маринування та обваляти в них зварену підчеревину.
  • Загорнути підчеревину у пергамент та відправити на ніч у холодильник.

Раніше кулінар Олег Сизоненко поділився рецептом копченого сала, яке також готується із цибулевим лушпинням.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

126

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Запах затхлості з шафи: є перевірені рецепти її позбутись

Запах затхлості з шафи: є перевірені рецепти його позбутись

Тиждень з 25 по 31 серпня стане важливим кордоном у сфері фінансів, фото з відкритих джерел

Скорпіонам важливо уникати ризикованих вкладень, а на Козорогів чекає винагорода: фінансовий гороскоп на тиждень 25 — 31 серпня

Сергій Комар, який зараз служить в армії, поряд із знайденим ним скарбом. Фото автора

Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку

Плата за газ

«Нафтогаз» закручує гайки: блакитне паливо відключатимуть навіть за борг у 40−50 гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів