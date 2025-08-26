Підчеревина у цибулевому лушпинні: смачніше за будь-яку магазинну ковбасу

Фудблогер Петро Даниш, який раніше поділився рецептом намазки, яку він зробив з ковбасою, розповів, як в домашніх умовах приготувати смачну підчеревину у цибулевому лушпинні.

ВІДЕО ДНЯ

«Підчеревина у цибулевому лушпинні. Це смачніше за будь-яку магазинну ковбасу», — пише блогер на своїй сторінці у соцмережі та додає, що саме лушпиння придає смакових ноток та є натуральним барвником.

Інгредієнти: Лушпиння;

Підчеревина;

Сіль та перець горошком;

Лавровий листок;

Вода;

Спеції для маринування (сіль, перець, паприка, паприка Чілі) — за смаком. Приготування: РЕКЛАМА Підчеревину варити 40−60 хвилин на повільному вогні з додаванням лушпиння, перцю горошком, лаврового листа, солі.

Змішати спеції для маринування та обваляти в них зварену підчеревину.

Загорнути підчеревину у пергамент та відправити на ніч у холодильник.

Раніше кулінар Олег Сизоненко поділився рецептом копченого сала, яке також готується із цибулевим лушпинням.

Фото — скріншот



РЕКЛАМА

126

Читайте нас у Facebook