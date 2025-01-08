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Сало виходить наче копчене: рецепт смачної та ситної страви

20:06 8 січня 2025
Сало

Якщо ви обожнюєте сало і завжди включаєте його до свого меню, спробуйте приготувати його за цим рецептом. Складники прості, доступні, а смак вас точно здивує, ділиться кулінар Олег Сизоненко. До речі, нагадаємо, чому варто споживати смалець.

Інгредієнти:

  • 1 кг сала з м'ясним прошарком,
  • 2 головки часнику,
  • 3 ст. л. чорного меленого перцю.

Для розсолу:

  • 2 жмені лушпиння ріпчастої цибулі,
  • 5 чорносливин,
  • 2 лаврові листки,
  • 200 г солі, 2 ст. л. цукру

Приготування:

Усі інгредієнти розсолу залийте 1 л води, доведіть до кипіння. Тим часом ретельно вимийте й обсушіть сало, розріжте його на 2 шматки. Викладіть сало в маринад і варіть 25 хвилин з моменту закипання на середньому вогні. Залиште остуджуватися прямо в розсолі на ніч. Часник потовчіть із перцем. Сало вийміть із маринаду, обсушіть, натріть часниковою сумішшю. Загорніть кожен шматочок у харчову плівку. Якщо плануєте з'їсти сало протягом тижня, зберігайте в холодильнику, a для тривалішого зберігання помістіть у морозилку.

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Нагадаємо рецепт смачної, ситної та доступної закуски «Вітрильники».

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