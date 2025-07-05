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Пікантний та соковитий тартар з ковбаси: готується 10 хвилин, з'їдається ще швидше
Смачні намазки на хліб можна приготувати з будь-яких продуктів. Їх часто використовують на бутерброди навіть в елітних ресторанах.
Блогер Петро Даниш запропонував приготувати намазку на хліб з ковбаси. Він назвав страву тартаром.
Як відомо, тартар — це французька страва, приготована з дрібно нарізаного сирого м'яса (зазвичай яловичини, але може бути і риба або інші види м'яса), змішаного з різними приправами та соусами, а також сирим яєчним жовтком.
«Якщо шукаєш ідею для яскравої закуски — зберігай цей рецепт! Це тартар із ковбаси, який готується за 10 хвилин, а з’їдається ще швидше», — зазначив блогер.
Інгредієнти:
200−300 г якісної ковбаси
2 зубчики часнику
сік з ½ лимона
½ середньої цибулини
пучок свіжої петрушки
чорний перець за смаком
трохи олії
трохи соєвого соусу
1 ч. л. зернистої гірчиці
Приготування:
Всі продукти помістити в блендер, збити до однорідної маси. Дати настоятись у холодильнику 1 годину.
Потім підсмажити хліб, щедро намазати зверху тартар.
«Пікантно, соковито і дуже атмосферно. Подача — як у ресторані, а готується вдома з простих продуктів», — додав Петро.
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