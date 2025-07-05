Пікантний та соковитий тартар з ковбаси: готується 10 хвилин, з'їдається ще швидше

Смачні намазки на хліб можна приготувати з будь-яких продуктів. Їх часто використовують на бутерброди навіть в елітних ресторанах.

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Блогер Петро Даниш запропонував приготувати намазку на хліб з ковбаси. Він назвав страву тартаром.

Як відомо, тартар — це французька страва, приготована з дрібно нарізаного сирого м'яса (зазвичай яловичини, але може бути і риба або інші види м'яса), змішаного з різними приправами та соусами, а також сирим яєчним жовтком.

«Якщо шукаєш ідею для яскравої закуски — зберігай цей рецепт! Це тартар із ковбаси, який готується за 10 хвилин, а з’їдається ще швидше», — зазначив блогер.

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Інгредієнти:

200−300 г якісної ковбаси

2 зубчики часнику

сік з ½ лимона

½ середньої цибулини

пучок свіжої петрушки

чорний перець за смаком

трохи олії

трохи соєвого соусу

1 ч. л. зернистої гірчиці

Приготування:

Всі продукти помістити в блендер, збити до однорідної маси. Дати настоятись у холодильнику 1 годину.

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Потім підсмажити хліб, щедро намазати зверху тартар.

«Пікантно, соковито і дуже атмосферно. Подача — як у ресторані, а готується вдома з простих продуктів», — додав Петро.

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