Скандал навколо «Укрбуду»: журналіст про те, як Фонд держмайна, Микитась та його партнер зривають аукціон

Сьогодні Фонд державного майна має оголосити конкурс на проведення аукціону з повторного продажу компанії «Укрбуд».

Від цієї угоди залежить, чи отримає держава свої кошти, пише журналістка Яніна Соколовська.



«Попередній літній конкурс фактично було анульовано, адже переможець — компанія, афілійована з Максимом Микитасем, так і не зібрала кошти для виконання стартових зобов’язань», — нагадала Соколовська.



Як відомо, 18 червня за підсумками аукціону перемогла грузинська компанія ТОВ «Петро Ойл енд Кемікалс», яка запропонувала 805 млн грн. Однак пізніше виявилося, що в компанії є російський капітал. У результаті торги скасували, і переможцем визнали наступного учасника — ТОВ «Техно-онлайн», пов’язану з Микитасем.

Переможець до 11 серпня мав заплатити майже 800 млн грн, але цього не зробив.



Соколовська зазначає, що відбуваються дивні процеси, які можна розцінювати як «міжусобицю» між Фондом держмайна та учасниками аукціону.



«Наприклад, апеляцію Фонду щодо забезпечення від 06.08 апеляційний господарський суд залишив без руху з формальних причин — а саме тому, що Фонд не надіслав копії рішення сторонам через електронний суд. Досить дивне підігрування з боку Фонду з тим, щоб імітувати діяльність, але не досягти результату», — пише Соколовська.



Крім того, на 1 вересня призначене засідання щодо скасування зустрічного забезпечення, ухваленого судом 14 серпня, яке зобов’язувало Микитася сплатити 800 млн грн.



На думку журналістки, ймовірно, зустрічне забезпечення буде скасоване, первинне залишиться в силі, що дасть можливість Микитасю та його партнерам безкінечно затягувати з оплатою за «Укрбуд».



«Фінальна мета — прибрати до рук черговий держактив, маніпулюючи державними структурами та судами й роблячи все, щоб держава недоотримала свої гроші», — вважає Соколовська.



Раніше ЗМІ повідомляли, що Фонд держмайна 18 червня провів аукціон з продажу державного пакету акцій розміром 100% статутного капіталу ДАТ «Будiвельна компанiя «Укрбуд».



Як писали ЗМІ, ТОВ «Техно-Онлайн», це — компанія, за якою стоїть не лише ексвласник «Укрбуду» Максим Микитась, а також Василь Астіон, до якого начебто Микитась звернувся за допомогою знайти кошти на купівлю «Укрбуду».



6 серпня рішенням Господарський суд міста Києва задовольнив заяву ТОВ «Техно-Онлайн» про заборону ФДМУ вчиняти будь-які правочини, зокрема укладення договорів купівлі-продажу або приймання коштів.

Зазначається, що компанія Астіона ТОВ «БІЛАРТ» стала засновником (брат Астіона Євген у компанії — бенефіціарний власник), і тепер має 66% ТОВ «Техно-Онлайн»: «5 серпня 2025 року змінилася частка у статутному капіталі засновника з 46000 на 15640″ кінцевим бенефеціаром якого є Василь Астіон. Перед цим ТОВ „ТЕХНО-ОНЛАЙН“ змінило місце реєстрації з м. Києва на прифронтове місто Суми, яке щоденно бомбардується російськими військами. Аналогічно змінили реєстрацію і інші підконтрольні Микитасю підприємства (зокрема, ПрАТ „Метробуд“ (код 32 961 977), яке з 11.06.2025 „переїхало“ до м. Суми)».



Як писав УНІАН, «навряд чи Микитась релокував свої підприємства поближче до лінії фронту з патріотичних міркувань, скоріш за все готується або якесь „знищення документів“ ворожим обстрілом, або ж він знайшов корупційний сервіс відповідних державних органів у Сумах».



За інформацією ЗМІ, у «Техно-онлайн» мінімальні обороти, зокрема минулого року активи становили 22,2 тис. гривень, виручка — 37,4 тис. Гривень, при цьому чисті збитки — 25,6 тис. гривень. За роки існування у ТОВ не було жодних серйозних контрактів та угод, а участь у тендерах обмежена заправкою та ремонтом тонер-картриджів на суму 1500−2600 гривень.

«Також існує інформація, що бенефіціари ТОВ „ПЕТРО ОЙЛ ЕНД КЕМІКАЛС“ досягли домовленості з бенефіціарами ТОВ „ТЕХНО-ОНЛАЙН“ про наповнення останнього суспільства фінансовими ресурсами з маскуванням реальних джерел походження коштів (які, ймовірно, мають російське походження) розподілом частинок у придбаному об’єкті», — повідомляв УНІАН.

Фото з відкритих джерел

