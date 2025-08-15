- 22:01 Карпатка з чорницею: десерт, який хочеться з’їсти до останньої крихти
- 21:37 В інтересах Столара? ЗМІ про 66% братів Астіонів у «Техно-Онлайн», яка претендує на «Укрбуд»
- 21:32 Винні особисті обставини: відома співачка скасувала благодійний концерт
- 21:03 Спека в будинку нестерпна: простий та ефективний спосіб охолодження
- 20:34 З честю та гідністю виконував свій військовий обов’язок: у бою на Харківщині загинув 26-річний сапер з Вінниччини
- 20:23 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 20:07 Джем із дині: ароматні ласощі, які сподобаються кожному
- 19:58 Гладке, блискуче, здорове: правда і міфи про оливкову олію для волосся
- 19:43 «Прорив» росіян під Добропіллям: експерт розповів, що відбувається і яка мета у ворога
- 19:31 На Закарпатті зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда: подробиці від УЗ
- 18:59 Дівам — «Відлюдник» і пошук відповідей, Ракам — «Сонце» і прорив у справах: Таро-прогноз на 16 серпня
- 18:31 «Брехня, хаос і провали в комунікації»: Жорін про загрозу прориву на Покровському напрямку
В інтересах Столара? ЗМІ про 66% братів Астіонів у «Техно-Онлайн», яка претендує на «Укрбуд»
Право купити «Укрбуд» перейшло до компанії ТОВ «Техно-Онлайн», близької до Максима Микитася. Як писали ЗМІ, Техно-Онлайн" стала другою за ціною учасницею аукціону з приватизації державного підприємства «Укрбуд», що відбувся 18 червня 2025 року. Переможцем тоді визначили ТОВ «Петро Ойл енд Кемікалс» бізнесмена Давида Бежуашвілі з ціновою пропозицією 805 млн грн., проте 30 червня компанію дискваліфікували після виявлених зв'язків із російським бізнесом.
«Під час аукціону 100% компанії ТОВ „Техно-Онлайн“ належали Марині Айаб (1994 р.н., Жовті Води), вона номіналка. Фінансові документи на аукціон разом з нею підписав Тарковський Микита Володимирович, який представляє інтереси дружини Микитася в судах. Тарковський КРАФТ» (ТОВ «А.Є. ІНВЕСТМЕНТ»), ПрАТ «МЕТРОБУД», ТОВ «СТАТУС-КОМФОРТ» (ТОВ «А.Ф. ІНВЕСТМЕНТ»), ТОВ «МОДЕРН КЛАСИКА» (ТОВ «ІНВЕСТ-БУДІВНИЦТВО» «Укрбуд» — це чиста контора Микитася. 5 серпня 66% компанії ТОВ «Техно-Онлайн» Марина Айаб продала фірмі ТОВ «БІЛАРТ», якою володіють брати Василь та Євген Астіони", — написав блогер Володимир Бондаренко на своїй сторінці у соцмережі.
«Техно-Онлайн» поки що не завершила розрахунок за «Укрбуд», також тривають судові суперечки та діють обмеження щодо відчуження активів, пише Бондаренко.
«Згідно з джерелами серед девелоперів, Астіони діють не самі, а як оператори інтересів Вадима Столара — депутата від ОПЗЖ і одного з найпотужніших „дивлячих“ будівельного ринку Києва», — пише «Ділова столиця».
Як пишуть ЗМІ, Столар є співвласником ENSO, BudCapital, IB Alliance, bUd development. Forbes оцінює його активи у $ 175 млн (2021 рік).
Максим Микитась — колишній народний депутат, екс-президент «Укрбуду». Фігурант низки кримінальних проваджень, пов'язаних із забудовами.
Василь та Євген Астіони — підприємці, агробізнес «Дніпро Агро Груп». Мають бізнес-зв'язки з Віталієм Хомутинником, родинні зв'язки із Михайлом Кошляком. Раніше брали участь у приватизації Житомирського лікеро-горілчаного заводу та спиртзаводу ДУС, зазначає видання.22
