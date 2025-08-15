В інтересах Столара? ЗМІ про 66% братів Астіонів у «Техно-Онлайн», яка претендує на «Укрбуд»

Право купити «Укрбуд» перейшло до компанії ТОВ «Техно-Онлайн», близької до Максима Микитася. Як писали ЗМІ, Техно-Онлайн" стала другою за ціною учасницею аукціону з приватизації державного підприємства «Укрбуд», що відбувся 18 червня 2025 року. Переможцем тоді визначили ТОВ «Петро Ойл енд Кемікалс» бізнесмена Давида Бежуашвілі з ціновою пропозицією 805 млн грн., проте 30 червня компанію дискваліфікували після виявлених зв'язків із російським бізнесом.

«Під час аукціону 100% компанії ТОВ „Техно-Онлайн“ належали Марині Айаб (1994 р.н., Жовті Води), вона номіналка. Фінансові документи на аукціон разом з нею підписав Тарковський Микита Володимирович, який представляє інтереси дружини Микитася в судах. Тарковський КРАФТ» (ТОВ «А.Є. ІНВЕСТМЕНТ»), ПрАТ «МЕТРОБУД», ТОВ «СТАТУС-КОМФОРТ» (ТОВ «А.Ф. ІНВЕСТМЕНТ»), ТОВ «МОДЕРН КЛАСИКА» (ТОВ «ІНВЕСТ-БУДІВНИЦТВО» «Укрбуд» — це чиста контора Микитася. 5 серпня 66% компанії ТОВ «Техно-Онлайн» Марина Айаб продала фірмі ТОВ «БІЛАРТ», якою володіють брати Василь та Євген Астіони", — написав блогер Володимир Бондаренко на своїй сторінці у соцмережі.



«Техно-Онлайн» поки що не завершила розрахунок за «Укрбуд», також тривають судові суперечки та діють обмеження щодо відчуження активів, пише Бондаренко.

«Згідно з джерелами серед девелоперів, Астіони діють не самі, а як оператори інтересів Вадима Столара — депутата від ОПЗЖ і одного з найпотужніших „дивлячих“ будівельного ринку Києва», — пише «Ділова столиця».

Як пишуть ЗМІ, Столар є співвласником ENSO, BudCapital, IB Alliance, bUd development. Forbes оцінює його активи у $ 175 млн (2021 рік).

Максим Микитась — колишній народний депутат, екс-президент «Укрбуду». Фігурант низки кримінальних проваджень, пов'язаних із забудовами.

Василь та Євген Астіони — підприємці, агробізнес «Дніпро Агро Груп». Мають бізнес-зв'язки з Віталієм Хомутинником, родинні зв'язки із Михайлом Кошляком. Раніше брали участь у приватизації Житомирського лікеро-горілчаного заводу та спиртзаводу ДУС, зазначає видання.

