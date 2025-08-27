Пенсія 2025: хто отримає надбавки з 1 вересня

Незважаючи на війну та проблеми в економіці, літні українці продовжують отримувати виплати. А у вересні для деяких з них навіть відкриються нові можливості.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише медіа-ресурс LVIV-Media.

Зокрема, деяким пенсіонерам збільшать розмір виплат, а інші зможуть легко пройти процедуру ідентифікації.

Так, з вересня доплати отримають українці віком від 70 років, якщо їхня пенсія нижча за встановлений поріг. Доплати передбачені для тих, чия пенсія не перевищує 10340,35 грн.

РЕКЛАМА

Розмір надбавок у 2025 році:

від 70 до 74 років — по 300 грн на місяць;

від 75 до 79 років — по 456 грн;

від 80 років і старше — по 570 грн.

Жодних заяв подавати не потрібно — нарахування відбувається автоматично.

Також самотні пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного догляду, можуть отримати додаткову виплату.

Для цього необхідно:

надати висновок лікарської комісії;

документ про склад сім’ї;

підтвердження відсутності працездатних родичів;

заяву до Пенсійного фонду.

Кому необхідно пройти ідентифікацію

РЕКЛАМА

Також видання нагадує, що пенсіонери, які тимчасово проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, повинні підтвердити свою особу до 31 грудня 2025 року.

Процедуру можна пройти:

через веб-портал Пенсійного фонду;

за допомогою відеозв’язку;

використовуючи Дія.Підпис.

Також необхідно підтвердити, що пенсія не виплачується з боку держави-окупанта росії, якщо йдеться про мешканців окупованих територій.

Крім того, пенсіонерам важливо знати, що Кабмін затвердив запуск «Дія.Картки», на яку українці зможуть отримувати:

РЕКЛАМА

пенсії;

виплати для ВПО (внутрішньо переміщених осіб);

допомога від міжнародних організацій;

кошти за програмами єМалятко та Пакунок школяра.

Використання картки спростить отримання допомоги та посилить контроль за прозорістю виплат.

Також нагадаємо, що заступник директора департаменту Пенсійного фонду України Альона Краснова розповіла, що для деяких категорій людей на заслуженому відпочинку виплати збільшаться у жовтні — але не завдяки індексації, а отриманню базової соціальної підтримки.

141

Читайте нас у Facebook