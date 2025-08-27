- 16:23 Забагато сексу: на популярну співачку під час виступу намагалися напасти
- 16:18 Де і коли дивитись онлайн «Фіорентина» — «Полісся»: розклад трансляцій та прогноз на матч відбору Ліги конференцій
- 15:58 Знадобиться ще більший тиск: у Німеччині запропонували, що робити з путіним після його відмови від зустрічі з Зеленським
- 15:39 Джамала святкує 42 роки: як змінювалась улюблениця мільйонів — рідкісні фото і маловідомі факти
- 15:28 Агрокомпанії Павла Бабіча, Ірини Костюшко повʼязані із «Росгосстрахом» та нерухомістю у Сочі, — ЗМІ
- 15:22 П’ять найнебезпечніших марок авто для викрадення: які автомобілі крадуть найчастіше і як цього уникнути
- 15:04 Популярна співачка знімається у кіно у головній ролі
- 14:59 Іржа на кришках — не проблема: перевірений спосіб для консервації
- 14:53 Аджика на зиму: рецепт від Івана Янюка
- 14:23 Роздрібні ціни зміняться? Які овочі в Україні можуть подешевшати вже найближчим часом
- 14:01 Чотири прості кроки, щоб прибрати жовті плями з матраца назавжди
- 13:57 На якому каналі дивитись онлайн «Серветт» — «Шахтар»: букмекери вірять в успіх донеччан у Женеві
Пенсія 2025: хто отримає надбавки з 1 вересня
Незважаючи на війну та проблеми в економіці, літні українці продовжують отримувати виплати. А у вересні для деяких з них навіть відкриються нові можливості.
Про це пише медіа-ресурс LVIV-Media.
Зокрема, деяким пенсіонерам збільшать розмір виплат, а інші зможуть легко пройти процедуру ідентифікації.
Так, з вересня доплати отримають українці віком від 70 років, якщо їхня пенсія нижча за встановлений поріг. Доплати передбачені для тих, чия пенсія не перевищує 10340,35 грн.
Розмір надбавок у 2025 році:
від 70 до 74 років — по 300 грн на місяць;
від 75 до 79 років — по 456 грн;
від 80 років і старше — по 570 грн.
Жодних заяв подавати не потрібно — нарахування відбувається автоматично.
Також самотні пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного догляду, можуть отримати додаткову виплату.
Для цього необхідно:
- надати висновок лікарської комісії;
- документ про склад сім’ї;
- підтвердження відсутності працездатних родичів;
- заяву до Пенсійного фонду.
Кому необхідно пройти ідентифікацію
Також видання нагадує, що пенсіонери, які тимчасово проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, повинні підтвердити свою особу до 31 грудня 2025 року.
Процедуру можна пройти:
- через веб-портал Пенсійного фонду;
- за допомогою відеозв’язку;
- використовуючи Дія.Підпис.
Також необхідно підтвердити, що пенсія не виплачується з боку держави-окупанта росії, якщо йдеться про мешканців окупованих територій.
Крім того, пенсіонерам важливо знати, що Кабмін затвердив запуск «Дія.Картки», на яку українці зможуть отримувати:
- пенсії;
- виплати для ВПО (внутрішньо переміщених осіб);
- допомога від міжнародних організацій;
- кошти за програмами єМалятко та Пакунок школяра.
Використання картки спростить отримання допомоги та посилить контроль за прозорістю виплат.
Також нагадаємо, що заступник директора департаменту Пенсійного фонду України Альона Краснова розповіла, що для деяких категорій людей на заслуженому відпочинку виплати збільшаться у жовтні — але не завдяки індексації, а отриманню базової соціальної підтримки.141
Читайте нас у Facebook
Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку