Тривають бої: ЗСУ спростували захоплення росіянами сіл на Дніпропетровщині

В Оперативно-стратегічне угруповання військ «Дніпро» спростувало повідомлення про захоплення росіянами населенних пунктів Запорізьке та Новогеоргіївка.

«Щодо оперативної ситуації на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт. Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками», — йдеться у повідомленні ОСУВ «Дніпро».

Нагадаємо, що аналітики з DeepState сьогодні повідомляли про просування ворога на Дніпропетровщині, зазначаючи, що росіяни вже давно активізувався на великій ділянці як вздовж адмінкордону Дніпропетровської області, так і вже на території регіона: «Вже не перший тиждень ведуться активні бойові дії в районі Маліївки, де противник просочується в глибину території, намагаючись закріпитися вже аж у Вороному і де бійці 225 ОШП проводили зачистку. Тепер до цих подій додалося ще два населених пункти, куди зайшов ворог, зараз закріплюється, накопичує піхоту для подальшого просування».

Раніше DeepState повідомляли про важку ситуацію в районі Серебрянського лісу на Луганщині, з якого противник хоче повністю витіснити українські підрозділи.

Фото DeepState

