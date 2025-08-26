41.08 / 41.60 47.90 / 48.56
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Тривають бої: ЗСУ спростували захоплення росіянами сіл на Дніпропетровщині

17:35 26 серпня 2025
Бої за Новогеоргіївку та Запорізьке тривають. Фото DeepState

В Оперативно-стратегічне угруповання військ «Дніпро» спростувало повідомлення про захоплення росіянами населенних пунктів Запорізьке та Новогеоргіївка.

«Щодо оперативної ситуації на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт. Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками», — йдеться у повідомленні ОСУВ «Дніпро».

Нагадаємо, що аналітики з DeepState сьогодні повідомляли про просування ворога на Дніпропетровщині, зазначаючи, що росіяни вже давно активізувався на великій ділянці як вздовж адмінкордону Дніпропетровської області, так і вже на території регіона: «Вже не перший тиждень ведуться активні бойові дії в районі Маліївки, де противник просочується в глибину території, намагаючись закріпитися вже аж у Вороному і де бійці 225 ОШП проводили зачистку. Тепер до цих подій додалося ще два населених пункти, куди зайшов ворог, зараз закріплюється, накопичує піхоту для подальшого просування».

Раніше DeepState повідомляли про важку ситуацію в районі Серебрянського лісу на Луганщині, з якого противник хоче повністю витіснити українські підрозділи.

РЕКЛАМА

Фото DeepState

РЕКЛАМА
34

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тиждень з 25 по 31 серпня стане важливим кордоном у сфері фінансів, фото з відкритих джерел

Скорпіонам важливо уникати ризикованих вкладень, а на Козорогів чекає винагорода: фінансовий гороскоп на тиждень 25 — 31 серпня

Запах затхлості з шафи: є перевірені рецепти її позбутись

Запах затхлості з шафи: є перевірені рецепти його позбутись

Сергій Комар, який зараз служить в армії, поряд із знайденим ним скарбом. Фото автора

Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку

Навчання у вишах до 2004 року зарахують до страхового стажу. Фото&nbsp;— Pixabay

Кому врахують роки навчання у вузі для пенсії: що варто знати

Наступний матеріал
Новини партнерів