- 19:19 Залежить від чоловіка: легендарний співак шокував зізнанням
- 18:52 «Зайві» квадратні метри житла: українцям нагадали про необхідність сплатити податок за нерухомість
- 18:35 Чому потрібно обов'язково обрізати полуницю у серпні і коли це краще зробити
- 18:21 Скандал навколо «Укрбуду»: журналіст про те, як Фонд держмайна, Микитась та його партнер зривають аукціон
- 18:15 Біг з бар’єрами, футбол, регбі та їзда верхи: Кейт Міддлтон вразила захопленнями своїх дітей
- 17:58 Складено рейтинг найкрасивіших актрис 2025 року: хто ввійшов до першої трійки
- 17:35 Тривають бої: ЗСУ спростували захоплення росіянами сіл на Дніпропетровщині
- 17:30 Пенсія в 16 тисяч гривень мінімум: хто має на неї право та як отримати
- 17:06 Шоу, яке було зіпсоване: мережа відреагувала на новий сезон «МастерШеф»
- 16:44 Верховна Рада зареєструвала законопроєкт про врегулювання аптечної діяльності відповідно до норм ЄС
- 16:39 Підчеревина у цибулевому лушпинні: смачніше за будь-яку магазинну ковбасу
- 16:22 На підході є ще одна українська ракета: вперше показали наземну версію «Нептуна»
Тривають бої: ЗСУ спростували захоплення росіянами сіл на Дніпропетровщині
В Оперативно-стратегічне угруповання військ «Дніпро» спростувало повідомлення про захоплення росіянами населенних пунктів Запорізьке та Новогеоргіївка.
«Щодо оперативної ситуації на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт. Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками», — йдеться у повідомленні ОСУВ «Дніпро».
Нагадаємо, що аналітики з DeepState сьогодні повідомляли про просування ворога на Дніпропетровщині, зазначаючи, що росіяни вже давно активізувався на великій ділянці як вздовж адмінкордону Дніпропетровської області, так і вже на території регіона: «Вже не перший тиждень ведуться активні бойові дії в районі Маліївки, де противник просочується в глибину території, намагаючись закріпитися вже аж у Вороному і де бійці 225 ОШП проводили зачистку. Тепер до цих подій додалося ще два населених пункти, куди зайшов ворог, зараз закріплюється, накопичує піхоту для подальшого просування».
Раніше DeepState повідомляли про важку ситуацію в районі Серебрянського лісу на Луганщині, з якого противник хоче повністю витіснити українські підрозділи.
Фото DeepState34
