Без шансів на згоду: росія відкидає західні гарантії для України — звіт ISW

Країни-партнери України продовжують обговорювати заходи, які гарантували б безпеку нашої країни після завершення бойових дій. Обговорюється, зокрема, й можливість присутності на українській території іноземних військ. Проте країна-агресорка росія категорично висловлюється проти присутності військ країн НАТО.

Так, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) наголошується, що США готові надати засоби підтримки угрупованню військ під керівництвом Європи у рамках гарантій безпеки України. Цитується публікація у Financial Times з посиланням на офіційні джерела, в якій, зокрема, як післявоєнна підтримка США згадується американська авіація, логістика та наземні радари, які підтримуватимуть і забезпечуватимуть безпольотну зону та повітряний щит, контрольовані Європою для України.

Проте останні тижні кремль неодноразово відкидав можливість присутності військ країн НАТО в рамках будь-яких гарантій безпеки. Так, міністр закордонних справ росії Сергій Лавров в інтерв'ю NBC заявляв, що західні держави, включаючи Сполучені Штати, не повинні відповідати за повоєнну безпеку України. Вторила йому й офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, яка заявляла, що рф «категорично відкидає» «будь-який сценарій, який передбачає появу в Україні військового контингенту за участю країн НАТО».

«кремль, швидше за все, відхилить пропозицію США та Європи про гарантії безпеки, подібну до тієї, яку, як повідомляється, обговорюють офіційні особи США та Європи», — зазначають експерти ISW.

