Стратегія Трампа провалюється, бо рф тікає від мирної угоди: чим це загрожує Україні

Через тиждень після саміту президента Дональда Трампа з путіним кремль, видається, не поспішає розвивати прогрес, який, за словами американського президента, був досягнутий у його спробі припинити війну в Україні, пише NBC News.

Так, головний російський дипломат сергій лавров заявив в інтерв'ю NBC News, що путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, хоча порядок денний для зустрічі «зовсім не готовий».

«Президент путін чітко сказав, що він готовий до зустрічі за умови, що ця зустріч дійсно матиме порядок денний, президентський порядок денний», — сказав міністр закордонних справ росії сергій лавров модераторці «Зустрічі з пресою» Крістен Велкер в ексклюзивному інтерв'ю.

Ця заява, здавалося, суперечила словам Трампа про те, що він поговорив з путіним телефоном і почав організовувати зустріч між російським лідером і Зеленським. Як тільки ця зустріч відбудеться, сказав Трамп, він зустрінеться з обома лідерами, щоб досягти угоди.

Однак вже через кілька днів, виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, Трамп висловився більш обережно щодо наступних кроків у припиненні війни.

«Побачимо, що буде, — сказав Трамп, який також показав свою фотографію з путіним, яку російський лідер надіслав йому після саміту. — Я думаю, що протягом наступних двох тижнів ми дізнаємося, яким шляхом це піде».

Зупинити війну — завдання не з легких, зазначають автори статті. Безвихідь між сторонами зосереджена на гарантіях безпеки для України, а також на долі української території, яку росія намагалася захопити силою. Подальші затримки можуть зіграти на руку путіну, дозволивши його військам закріпити здобутки, досягнуті на полі бою.

Один західний чиновник заявив, що зауваження лаврова розчарували Білий дім, оскільки вони натякають на те, що росія може відступати від зобов'язань.

«Росіяни просто день у день відступають, — сказав чиновник. — Тож виглядає, ніби вони граються, що дратує будь-якого президента, але особливо людину з такими характерами, як президент Трамп».

Однак представники адміністрації Дональда Трампа заявили, що не відмовляються від перспективи мирної угоди.

«Ніхто не готовий здаватися, — сказав чиновник національної безпеки на умовах анонімності. - Одна з речей, щодо якої президент чітко заявив, полягає в тому, що якщо є шлях до дипломатичного завершення цього найближчим часом, то він хоче його використати. Військового вирішення конфлікту немає. Питання в тому, чи є у вас дипломатичне рішення зараз, чи знадобляться наступні шість, 12 чи 18 місяців, щоб дійти до цієї думки».

Посадовець Білого дому заявив NBC News: «Президент Трамп та його команда з національної безпеки продовжують взаємодіяти з російськими та українськими чиновниками щодо двосторонньої зустрічі, щоб зупинити вбивства та покласти край війні. Як заявляли багато світових лідерів, цієї війни ніколи б не сталося, якби президент Трамп був при владі. Національні інтереси не влаштовують подальші публічні обговорення цих питань».

Минулого місяця у рідкісному випадку двопартійної взаємодії сенатор-республіканець Ліндсі Грем з Південної Кароліни та сенатор-демократ Річард Блюменталь з Коннектикуту внесли резолюцію, яка покарає країни, «що продовжують фінансувати варварську війну путіна в Україні».

В інтерв'ю Блюменталь заявив, що Захід втрачає терпіння. Зустріч Трампа з путіним на вищому рівні не призвела до припинення вогню — результат саміту служить інтересам путіна, сказав він.

«Це ж очевидно, як день, що путін хоче продовження війни, бо вважає, що перемагає, — сказав Блюменталь, член Комітету з питань збройних сил. - Чим довше вона триває, тим краще для нього. Його стратегія була очевидною з самого початку цієї війни: пережити народ України та його прихильників, пожертвувати будь-якою російською кров’ю та завоювати Україну. А якщо настане пауза, будьте готові до нового вторгнення».

Нагадаємо також, що колишній державний секретар США Майк Помпео виступив із різкою заявою до Трампа, що поступки путіну лише гарантують наступну агресію і заохочують диктаторів усього світу.

